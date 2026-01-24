Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: Yurttaşlara çağrı yapıldı!

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: Yurttaşlara çağrı yapıldı!

24.01.2026 15:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: Yurttaşlara çağrı yapıldı!

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresi belli oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeni miting adresinin Bağcılar olduğunu duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li belediye başkanlarının serbest bırakılması çağrısıyla düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri sürüyor.

Bu hafta düzenlenecek mitingin adresini ise, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımladuyurdu.

"HALKIN İKTİDARINI BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Çelik, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Halkın iktidarını birlikte kuracağız! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz."

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #Özgür Çelik

İlgili Haberler

CHP'nin Yalova mitingi yarın... Emekli yurttaş, Erdoğan'a seslendi: 'Tayyip Baba, emekliye bir bak...'
CHP'nin Yalova mitingi yarın... Emekli yurttaş, Erdoğan'a seslendi: 'Tayyip Baba, emekliye bir bak...' CHP'nin yarın Yalova'da yapacağı miting öncesi vatandaşlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Bir emekli vatandaş, en düşük emekli aylığı olan 20 bin lira ile geçinemediğini belirterek, “Tayyip Baba, emekliye bir bak. Seçim günü gelecek, seçime gireceksin. Allah büyüktür" dedi.
Yalova'da büyük mitinge saatler kaldı... CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan'dan çağrı var
Yalova'da büyük mitinge saatler kaldı... CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan'dan çağrı var CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, yarın yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde "Tüm Yalova halkımızı cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmak adına mitingimize davet ediyorum ve bekliyorum" dedi.
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: 'Atatürk’ün 'Benim kentim' dediği...'
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: 'Atatürk’ün 'Benim kentim' dediği...' CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresi belli oldu. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim kentim” dediği Yalova’da buluşuyoruz!" ifadeleri kullanıldı.