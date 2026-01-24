CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: Yurttaşlara çağrı yapıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li belediye başkanlarının serbest bırakılması çağrısıyla düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri sürüyor.

Bu hafta düzenlenecek mitingin adresini ise, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımladuyurdu.

"HALKIN İKTİDARINI BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Çelik, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Halkın iktidarını birlikte kuracağız! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz."