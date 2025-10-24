CHP'nin yeni miting adresi Eskişehir!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.10.2025
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı "Millet İradesine Sahip çıkıyor" mitinglerinin 64'üncüsü pazar akşamı Eskişehir'de gerçekleşecek.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 64'üncüsü 26 Ekim pazar günü Eskşehir'de gerçekleşecek.

CHP mitingi şöyle duyurdu:

"Pazar günü Eskişehir’de buluşuyoruz!

Bu bereketli topraklara, bu memleketin zenginliklerine, emeğine ve adaletine hep birlikte sahip çıkacağız!

Ne yerin altını ne de halkın alın terini kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz!

Milletimizin dediği olacak, milletimiz kazanacak, biz kazanacağız!

🗓️26 Ekim Pazar

⏰16.00

📍Cumhuriyet Meydanı Tepebaşı"

