CHP, Öcalan’ın silah bırakma çağrısına karşı temkinli ama olumsuz değil: Pazarlık yapıldı mı?

Yayınlanma: 01.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2025 - 04:24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından önceki gün partisinin genel merkezinde kurmaylarını olağanüstü olarak topladı. Edinilen bilgiye göre; çağrı toplantıda pek çok boyutuyla ele alındı. Ardından Özel, kurmaylarının da görüşünü alarak bir açıklama paylaştı. Toplantıda kamuoyunda da tartışılan “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması için mi uğraşılıyor? Anayasadan Türklük çıkarılmak mı isteniyor? Görüşmelerde Cumhuriyetin kurucu değerlerini hedef alan bir pazarlık yapıldı mı?” gibi soruların benzerlerinin gündeme geldiği belirtildi.

Parti kurmayları, “Bu nedenle genel başkanımız paylaştığı açıklamada dikkatli bir dile özen gösterdi. Eğer mesele sadece Erdoğan’ın adaylığı için yapılacak bir anayasa değişikliğiyse buna destek vermeyeceğimizi zaten söylüyoruz. Onun yanında bir yandan bu süreç devam ederken; bir yandan atanan kayyumlara, yapılan tutuklamalara dikkat çekiyoruz. Özellikle terör suçlamasıyla tutuklanan başkanlarımıza vurgu yapıyoruz. İktidar samimiyetsiz ve çelişkili de olsa, ‘Samimiyseniz üzerimize düşeni yapmaya hazırız’ diyerek kapıları kapatmadığımızı gösteriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

Sürecin başından beri Meclis’i işaret ettiklerini söyleyen CHP kurmayları, “Meclis’te bir komisyon kurulmasını da önermiştik ancak bu öneriler hiç dinlenmedi. Görüşmelerde tam olarak ne konuşuldu, bir pazarlık oldu mu, bunlar paylaşılmadı. Çağrısını yaptığımız şeffaflık olmadı” eleştirisini getirdi. Partililer, “Silahlar bırakılacak mı göreceğiz. Cumhuriyetin temel değerlerine zarar verecek, şehit ailelerini üzecek bir sürecin içinde olmayacağız. Erdoğan’ın ‘barış’ söylemi adı altında baskıcı düzenini sürdürmesine, bu söylemi kendi keyfi için bir araç haline getirmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

‘SORUMLULUĞU ALACAKSIN ERDOĞAN’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti ziyaretleri kapsamında dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde yapılan görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrıya ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Bir işi yapacaksan, onun sorumluluğunu alacaksın” diye seslendi. İktidarın hukukçulardan oluşan 20 kişilik bir komisyonla bir yıldır süreci çalıştığını söyleyen Özel, “Bu millet böyle kandırılabilecek bir millet değil. Artık samimiyete ihtiyaç var. Öyle gizli ajandanızı bir yana bırakacaksınız” dedi.

Özel, AKP’li Binali Yıldırım’ın “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” açıklamasının sorulması üzerine de “Binali Yıldırım ortalığı bulandırmasın diye bu işler Meclis zemininde götürülmelidir” çağrısını yineledi.

‘ŞÜPHELERİMİZ SÜRÜYOR’

YRP lideri Erbakan da konuyla ilgili şunları kaydetti: “Öcalan’ı ne Ankara’da ne ana karada istemiyoruz. Öcalan’a birtakım tavizlerin verilmesi ve bunun karşılığında da DEM Parti’nin Meclis’te desteğinin alınarak iktidarın istediği yönde anayasa değişikliğinin yapılmasının planlandığına ilişkin şüphelerimiz devam ediyor.” Özel, ziyaret sonrası İmamoğlu’nun adaylık açıklamasına ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın neden katılmadığıyla ilgili soruya da “Olmayan bir krizi varmış gibi gösteriyorlar. Bir sorunumuz yok” yanıtını verdi.