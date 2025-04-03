CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Ticaret Bakanı Bolat'a 'azgın azınlık' tepkisi!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:44

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:44

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, 2 Nisan için genel boykot çağrısında bulunanları 'azgın azınlık' olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

İktidarın senelerdir kendilerini eleştiren muhaliflere çeşitli yakıştırmalar yaptığını belirten Bakırlıoğlu, "İktidarın gözünde, yeri geldi 'çapulcu' olduk, yeri geldi 'azgın azınlık'. Ama hiçbir zaman milletin malını 3-5 müteahhitte peşkeş çekenlerden, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşa yedirenlerden olmadık" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN VE AVANELERİNİN EN BÜYÜK KORKUSU..."

Bakan Bolat’ın, "yandaş" anketlerle kandırıldığını belirten Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizin tüm kaynaklarını yağmalayan, bütün zenginliklerine çöken-çökmeye çalışan bir azgın azınlık var. İşte bütün bu telaşlarının sebebi bu azınlıkların rantının tehlikeye düşmesi. Beşli çete diye adlandırdığımız, tüm ülkenin kaynaklarının nerdeyse kendilerine aktarılmasına rağmen doymayan, doymak bilmeyen, milyonları fakirleştiren bu azgın azınlık; ülkemiz için en büyük beka sorunu. Bu ‘gerçek’ azgın azınlık kim derseniz; bunları bütün kamu ihalelerinde karşımıza çıkıyorlar.

Bütün ihaleler, maden sahalarında bunlar var. Özelleştirme kılıfıyla yapılan tüm ‘peşkeşlerde’ bu azgın azınlığın isimlerini görüyoruz. Tüm KÖİ projelerinde bunlar var ama iş vergi vermeye geldiğinde ortada gözükmüyorlar. Kendi bakanlığına üstelik pandemi döneminde, yüksek fiyatla ürün satacak kadar gözü dönmüş, pervasız bu azgın azınlık, Ankara’yı parsel parsel satanlar, işte bu mutlu azgın azınlığı oluşturuyor.

Bir bu azgın azınlık var bir de bu soygun düzenini kuran, bu soygun düzenini legal hale getiren bakanlar ve iktidar var. İsyan, itiraz, öfke bu azgın azınlığa. İsyan, itiraz ve boykot bu sisteme. İktidarın ve avanelerinin en büyük korkusu bu azgın azınlığa akan para musluklarının kesilmesi. Tüm çırpınışlarının, feryatlarının sebebi bu."