Oyuncu Üzümoğlu gözaltına alınmıştı... CHP'den ilk tepki!

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun 'boykot' çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP'li Ali Mahir Başarır "Sindiremeyeceksiniz, susturamayacaksınız. Boykot, Erdoğan yapınca hak, sanatçı yapınca suç, öyle mi? Siz insanları işinden eden, ekmeğiyle oynayan zavallılarsınız" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Üzümoğlu gözaltına alınmıştı... CHP'den ilk tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:27

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun 'boykot' soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"İŞTE SİZİN ADALETİNİZ, İŞTE ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİNİZ"

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üzümoğlu'nun gözaltına alındığına ilişkin bir haberi alıntılayarak, şunları kaydetti: 

"Sindiremeyeceksiniz, susturamayacaksınız! Boykot, Erdoğan yapınca hak, sanatçı yapınca suç, öyle mi? Siz insanları işinden eden, ekmeğiyle oynayan zavallılarsınız! İşte sizin adaletiniz, işte çürümüş düzeniniz! Sanatı da sesimizi de direnişi de susturamayacaksınız."


Etiketler: #Ali Mahir Başarır #BOYKOT #Cem Yiğit Üzümoğlu #gözaltı

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