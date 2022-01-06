CHP, olası belediye soruşturmalarına karşı 9 maddelik yol haritası belirledi

06 Ocak 2022 Perşembe, 23:12

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "Terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı" iddiasıyla başlattığı özel teftişin ardından müfettişlerin belediyedeki incelemeleri başladı.

CHP, belediyelere olası soruşturma durumlarında ne yapmaları gerektiğini anlatan 9 maddelik metin gönderdi. Bunlar arasında, bilgisayarlara ya da sabit disklere el konulmasına izin verilmemesi de var.



CHP Yerel Yönetimler Hukuk Komisyonu; Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek’in yanı sıra hukukçu milletvekilleri ve parti hukukçularının katılımıyla toplandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Toplantıda halkın iradesiyle görev yapan belediye başkanlıklarımıza yönelik hukuk dışı girişimleri kapsamlı olarak değerlendirdik. Belediyelerimizi her türlü olumsuz sürece hazırlayan bir planlama oluşturduk. Hukuksuz soruşturmalar sırasında hangi aşamada nelere müdahale edeceğimize yönelik görevlendirmelerimizi yaptık. Toplantımızda, belediyelerimizin olası bir soruşturma sırasında atacağı adımlara ilişkin olarak da 9 maddeden oluşan bir bilgilendirme metni hazırladık. Bu metni tüm belediye başkanlarımıza gönderdik. Yazıda, belediye başkanlarımızdan, soruşturma haberi alınır alınmaz Genel Merkez’e, Belediye Hukuk Komisyonu’na ve il başkanlarına hemen bilgi vermelerini istedik.

“KARŞILARINDA, GENEL BAŞKANI’NDAN HER BİR ÜYESİNE KADAR KENETLENMİŞTOPYEKÛN BİR MÜCADELE BULACAKLAR”