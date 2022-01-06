CHP, olası belediye soruşturmalarına karşı 9 maddelik yol haritası belirledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelere yönelik olası soruşturmalara karşı hukuk komisyonunu topladıklarını söyledi. Torun, “Toplantımızda, belediyelerimizin olası bir soruşturma sırasında atacağı adımlara ilişkin olarak da 9 maddeden oluşan bir bilgilendirme metni hazırladık” dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "Terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı" iddiasıyla başlattığı özel teftişin ardından müfettişlerin belediyedeki incelemeleri başladı.
CHP, belediyelere olası soruşturma durumlarında ne yapmaları gerektiğini anlatan 9 maddelik metin gönderdi. Bunlar arasında, bilgisayarlara ya da sabit disklere el konulmasına izin verilmemesi de var.
CHP Yerel Yönetimler Hukuk Komisyonu; Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek’in yanı sıra hukukçu milletvekilleri ve parti hukukçularının katılımıyla toplandı.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
- Toplantıda halkın iradesiyle görev yapan belediye başkanlıklarımıza yönelik hukuk dışı girişimleri kapsamlı olarak değerlendirdik. Belediyelerimizi her türlü olumsuz sürece hazırlayan bir planlama oluşturduk. Hukuksuz soruşturmalar sırasında hangi aşamada nelere müdahale edeceğimize yönelik görevlendirmelerimizi yaptık. Toplantımızda, belediyelerimizin olası bir soruşturma sırasında atacağı adımlara ilişkin olarak da 9 maddeden oluşan bir bilgilendirme metni hazırladık. Bu metni tüm belediye başkanlarımıza gönderdik. Yazıda, belediye başkanlarımızdan, soruşturma haberi alınır alınmaz Genel Merkez’e, Belediye Hukuk Komisyonu’na ve il başkanlarına hemen bilgi vermelerini istedik.
“KARŞILARINDA, GENEL BAŞKANI’NDAN HER BİR ÜYESİNE KADAR KENETLENMİŞTOPYEKÛN BİR MÜCADELE BULACAKLAR”
- Ayrıca soruşturmalar sırasında avukatların hazır bulundurulmasını, avukatlar olmadan hiçbir işleme başlanmaması gerektiğini vurguladık. Yasa gereği bilgisayarlara ya da sabit disklere el konulamayacağını, el konulması halinde ise cihazların bir kopyasının alınması gerektiğini belirttik. Belediyelerimizi seçimle yenemeyenlerin hukuksuzluktan medet umduklarının farkındayız. Buna heves edenler, karşılarında, Genel Başkanı’ndan her bir üyesine kadar kenetlenmiş, sırtını halkın iradesine dayamış, topyekûn bir mücadele bulacaklar. Belediyelerimizin hakkını hukukunu korumak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Milletin iradesiyle görevini yapan belediye başkanlarımıza yönelik hiçbir adaletsizliğe sessiz kalmayacağız.”
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