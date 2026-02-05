CHP örgütü Zeydan Karalar'ı bekliyor... Özgür Çelik: 'Kararlılıkla mücadele edeceğiz'

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında duruşma savcısı 30 ismin tutukluluklarının devamını, 3 ismin ise tahliyesini talep etti.

Mahkeme Başkanı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi.

"ZEYDAN KARALAR'IN TAHLİYE SÜRECİNİ BEKLİYORUZ"

Davayı takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Marmara Silivri Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

Karalar'ın tahliye sürecini beklediklerini belirten Çelik, "Belki dakikalar sonra belki belli bir saat dilimi içerisinde Zeydan Karalar cezaevinden çıkmış olacak ve çok sevdiği Adana'sına kavuşmuş olacak, Adana'ya gidecek. Bizim için sevindirici bir haber ama buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Kalbimizin büyük bir bölümü hala Silivri'de tutsak. Ben bütün arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HALA İDDİANAMESİ YAZILMAMIŞ ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Özgür Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kadar uzun tutukluluk süresi olamaz demiştik. Zeydan Karalar 6 aydır Silivri Cezaevi'nde. Adana'nın belediye başkanı İstanbul'da yargılanıyor. Adana'da yargılanmalıdır diyorduk ama bu yargılama İstanbul'da gerçekleşti. Uzun bir süre İstanbul'da yattı. Bugün görmüş olduk ki Zeydan Karalar ve diğer arkadaşlarımız gerçeği yansıtmayan ifadelerle yargılandı. Belediye başkanı yönettiği şehirden uzak durmak zorunda kaldı.

Kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu yargılamalar tutuksuz bir biçimde yapılmalıdır. Bugün hala iddianamesi yazılmamış arkadaşlarımız var, örneğin cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, birinci yılını dolduracak hakim karşısına çıkmış değil. Bir an önce iddianameler yazılmalı, bu yargılamalar tutuksuz yapılmalı."