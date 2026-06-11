CHP PM’den istifa eden Okakın:

Kılıçdaroğlu MYK’sının ardından ihraç kararları sonrası PM’nin işlevsizleştirildiğini savunan 27 üye istifa etti. İstifa eden isimler kararlarına dair düşüncelerini sosyal medya üzeirnden paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak PM üyeliğinden istifa eden isimlerden Pınar Uzun Okakın, "Tarihin doğru tarafında duruyorum. Dünden bugüne büyük bir onurla yürüttüğüm Parti Meclisi Üyeliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okakın’ın paylaşımı şöyle oldu:

"Tarihin doğru tarafında duruyorum. Dünden bugüne büyük bir onurla yürüttüğüm Parti Meclisi Üyeliği görevimden istifa ediyorum.

Partimin evladıyım. 15 yaşında kapısından girdim, 20 yıl boyunca tozunu soludum, ruhuyla büyüdüm. Gençlik örgütü başkanlığı da yaptım, seçim sistemini yöneten Genel Başkan Yardımcılığı da. Pankartını yazdım, vincine çıktım; bilişim sistemlerini yönettim, seçim simülasyonlarını kurdum. Bu görevlere yürürken karşıma çıkan engellere direndim, boyun eğmedim. Dik durdum ama insan kırmadım. Kaygım yok, korkum yok. Ben sadece partimin evladıyım.

Bu göreve aday olurken örgütün vicdanını, kadınların cesaretini ve gençlerin davasını temsil etme sözümün sonucu budur:

Kurultay, kurultay, kurultay.

Günlerdir partimizin mücadelesinin, halkın gerçek sorunlarının ve ülkenin geleceğinin önüne geçirilen tek gündem bu. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü kişilerden değil, örgütün iradesinden ve halkın umudundan gelir.

Bugün bir görevden ayrılıyorum; ama inançlarımdan, mücadelemden ve partime olan bağlılığımdan ayrılmıyorum. Dün olduğu gibi yarın da Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğim.

Makamlar gelip geçer. Aslolan vicdandır, emektir, mücadeledir. Ve ben tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğim."