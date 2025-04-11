Yayınlanma: 11.04.2025 - 20:53

Güncelleme: 11.04.2025 - 20:53

Saray talimatıyla İBB'ye açılan "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklanmıştı.

Ebru Özdemir'in avukatı Emrah Bağran, İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği'ne dilekçe vererek Şişli Belediyesi'ne yönelik "kent uzlaşısı" operasyonu kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tutukluluğuna itiraz etti.

Yapılan kamuoyu açıklamasında, "Bu itirazımız ile hiç bir somut delile dayanmayan tutuklama sebepleriyle tutuklanmasına karar verilen, müvekkilimizin ivedilikle bihakkın tahliyesini, itirazımızı incelemekle görevli Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nin aksi kanaatte olması halinde müvekkilimiz Sayın Ebru ÖZDEMİR’in Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılması talep edilmiştir" denildi.