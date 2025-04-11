Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tutukluluğuna itiraz
Avukatı Emrah Bağran, İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği'ne dilekçe vererek Şişli Belediyesi'ne yönelik "kent uzlaşısı" operasyonu kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tutukluluğuna itiraz etti.
Saray talimatıyla İBB'ye açılan "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklanmıştı.
Ebru Özdemir'in avukatı Emrah Bağran, İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği'ne dilekçe vererek Şişli Belediyesi'ne yönelik "kent uzlaşısı" operasyonu kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tutukluluğuna itiraz etti.
Yapılan kamuoyu açıklamasında, "Bu itirazımız ile hiç bir somut delile dayanmayan tutuklama sebepleriyle tutuklanmasına karar verilen, müvekkilimizin ivedilikle bihakkın tahliyesini, itirazımızı incelemekle görevli Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nin aksi kanaatte olması halinde müvekkilimiz Sayın Ebru ÖZDEMİR’in Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılması talep edilmiştir" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- Bakanlık açıkladı: Yarın hesaplara yatırılıyor
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 2 şehit
- Hayal Köseoğlu'ndan 'seks kaseti' açıklaması
- 'Bu sefer de duruşma öncesi mahkeme dosyasız kaldı!’
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara
- 'Akın Gürlek' davası ertelendi!
- ‘MEB’den on binlerce öğretmene sürgün kararı’