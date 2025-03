CHP, sokak eylemleri ve 23 Mart için çalışıyor: 'Her yerde olacağız'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:33

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:18

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sadece İstanbul’da değil, tüm illerde ve özellikle Ankara’da da kalmanın önemine vurgu yapan CHP’liler “İktidarın gözü dönmüş durumda. O yüzden partiye kayyum atanmasından, 23 Mart’ta yapacağımız önseçime müdahale dahil her şeyi yapabilirler. Biz de buna karşı hem Ankara’da hem de tüm illerde olacağız. Meclis çalışmaları bitince sokak eylemlerinde yurttaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Pazar günü de önseçimin güvenli bir şekilde yapılması için illere dağılacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul’a giden CHP lideri Özgür Özel, bir grup milletvekilinin ve bazı kurmaylarının Ankara’da kalmasını istedi. Ankara’da kalan vekillerle toplantı yapan parti yöneticileri de bundan sonra izleyecekleri yol haritasını değerlendirdi. Karşılarında “her şeyi yapabilecek bir iktidar” olduğunu söyleyen CHP milletvekilleri “Hukuk tanımaz, gözü dönmüş bir iktidar var. Partimize kayyum atamaya kalkışmaktan, 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yapacağımız önseçimi engellemeye kadar her şeyi deneyebilirler. Biz de her ihtimali konuştuk. Buna karşı her yerde olmamız gerektiğini değerlendirdik” dedi. Bu kapsamda sadece İstanbul’da değil, Ankara’da da nöbet halinde olacaklarını belirten CHP’liler “Ekrem Bey’in gözaltına alınması toplumsal bir tepki yarattı. Öğrenciler eylem yapıyor; sendikalar, sivil toplum kuruluşları tepkiler gösteriyor. Biz de bunlara milletvekilleri olarak destek vereceğiz. Oradaki insanların gözaltı ya da başka bir sorun yaşamaması için yanlarında olacağız. Bunun yanında kendi örgütlerimizin eylemlerine katılacağız” ifadelerini kullandı.

''PAZAR GÜNÜ İLLERDE OLACAĞIZ''

23 Mart günü içinse farklı illerde görevlendirildiklerini aktaran vekiller “Cuma ve cumartesi yine vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yapılacak eylemleri zaten parti yönetimimiz anlık olarak duyuracak. Ortada sürekli değişen ve yeni gelişmeler yaşanan bir süreç olduğu için eylem çağrıları da anlık olarak yapılacak. Pazar günü ise her yerde önseçimin sağlıklı yapılması için illerimize gideceğiz. Hem parti üyelerimizin hem parti üyesi olmayan vatandaşlarımızın güvenli şekilde oy kullanmasını sağlayacağız” diye konuştu.