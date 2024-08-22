CHP Sözcüsü Deniz Yücel dava açmaya hazırlanıyordu: Turkcell'den ilk açıklama geldi

Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:24

Güncelleme: 22.08.2024 - 18:02

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, SIM kartını kopyalayarak WhatsApp hesabını ele geçiren kişiler hakkında kişisel verilerin ele geçirilmesi, bilişim suçları ve haberleşme hürriyetinin ihlali suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Yücel'in sözleri sonrasında Turkcell'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Turkcell yaptığı açıklamada "Yapılan incelemelerde, Sayın Yücel adına sahte kimlik ile usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

YÜCEL, TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yücel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama şöyle:

"Hangi yöntemle olduğu henüz tespit edilememiş olmakla birlikte, kimlik bilgilerimi ele geçiren kişi ya da kişilerce, 19 Ağustos 2024 tarihinde, saat 14:40’da kullanmakta olduğum operatörün bir iletişim merkezi aracılığıyla, benim kimlik bilgilerimle, benmişim gibi davranılarak, üzerime tanımlı 25 yıldır kullandığım numarama yeni bir SIM kart çıkarılmıştır. Ve benim telefonumda takılı olan SIM kart otomatik olarak kullanıma kapanmıştır. Bu SIM kart aracılığıyla Whatsapp'ıma giriş yapılarak, önce profil fotoğrafım değiştirilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı profil fotoğrafı yapılmış, daha sonra hesabımda ekli kişilere ya da gruplara Alpay Özalan'ın fotoğrafı gönderilerek altına 'Alpay Özalan size de mi yumruk atsın' şeklinde mesajlar gönderilmiştir. Bu saldırıyı fark ettiğimiz andan itibaren öncelikle telefon rehberimde kayıtlı ve Whatsapp hesabımda ekli kişilerin zarar görmemesi için sosyal medya üzerinden bir uyarı mesajı yayınladık. Daha sonra gerekli girişimleri yaparak WhatsApp hesabımın kullanılmasını durdurduk. Şu an WhatsApp hesabımın aktivasyonu gerekli yazışmalar sonucunda durdurulmuş, sorunu gidermeye yönelik resmi yazışmalarımız ise devam etmektedir.