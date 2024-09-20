CHP Sözcüsü Yücel’den Milli Eğitim Bakanı Tekin’e: Okullarda pislikten geçilmiyor haberin var mı?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel okullardaki temizlik sorununa ilişkin MilleiEğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslendi. Yücel, “Okullarda pislikten geçilmiyor haberin var mı?” dedi.

CHP Sözcüsü Yücel’den Milli Eğitim Bakanı Tekin’e: Okullarda pislikten geçilmiyor haberin var mı?
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ANKA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 21:01

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabı üzerinden okullardaki temizlik sorununda dikkati çekmek için yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslendi.

"Okullarda pislikten geçilmiyor haberin var mı?" diyen Yücel şunları kaydetti: 

“Çocukların önce 1 öğün yemeğini sonra servisini en sonunda da okul görevlilerini aldınız. Ne için? "tasarruf"... Okul tuvaletlerinde sabun yok, kağıt havlu yok, tuvalet kağıdı yok. Sana ve protokol yaptığın tarikatlara sorsak "temizlik imandan gelir" diye ahkam kesersiniz ama herşeyde olduğu gibi temizlik de, sadece size hak. Milletin çocuklarına değil... Tasarruf diye martaval okuyup çocuklarımızı salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Daha okul temizlemeyi beceremiyorsunuz. Okulları veliler temizliyor. Neyin eğitimini vereceksiniz çocuklara?"



Etiketler: #Deniz Yücel #Bakan #milli eğitim bakanı

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