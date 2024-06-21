CHP üyesi Bahadır, Pınarbaşı’da silahlı saldırıya uğradı... CHP’li Genç: Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir
CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde akşam silahlı saldırıya uğradı.
CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde akşam silahlı saldırıya uğradı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır’a acil şifalar diliyoruz” dedi.
CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Genç, şunları söyledi:
“TEDAVİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR''
“Bu akşam Pınarbaşı’da parti üyemiz Sayın Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. Sayın Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır’a acil şifalar diliyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanıp adalet önüne çıkarılması için tüm çabalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”
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