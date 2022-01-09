Tarım Kredi Kooperatifi ve özel bankalara borçlu çiftçiler 11 Ocak'ta Ankara'ya gelecek: "Bizi dinleyin, üretmek istiyoruz"

09 Ocak 2022 Pazar, 17:57

Çiftçinin, Tarım Kredi Kooperatifi borçlarına 15 Nisan 2021’de yürürlüğe giren yasa ile belli koşullara bağlı olarak yapılandırma olanağı getirilmişti. Tarım Kredi Kooperatifleri'ne, üç yıl içinde geri ödemeli yapılandırmaya; yüzde 30 peşinat ödeme koşulu ile başvurabilmesi sağlandı. Ancak, faiz oranları yüzde 12-18 olarak belirlendi.

Çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borcu 172 milyar liraya çıktı. Gübre fiyatları yüzde 500 arttı. Yemin çuvalına 20-25 lira arasında zam geldi. Girdiler karşısında üreticinin kazancı giderek azaldı. Bu nedenle tarlalar gübresiz ekilirken, hayvanlar kesime gönderildi. Üreticiler teker teker üretimden çekiliyor. Türkiye’nin dört bir yanından üreticiler 11 Ocak’ta Ankara’ya gelerek Tarım ve Orman Bakanlığı önünden açıklama yapacak.

"YEM ALAMADIK, HAYVANLARA KABAK DOĞRUYORUZ"

Türkiye'nin dört bir yanından üreticiler sıkıntı ve taleplerini ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Sivas’ın Suşehri ilçesi Gökçekent köyünden Başer Yıldırım borçlarını ödeyemediklerini 1 yıldır Ankara’ya gelerek yetkililere seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Yıldırım tonu 800 TL’ye küspe, 1,000 TL’ye saman aldığını. kalitesiz yem kullanmak zorunda kaldıkları için hayvanlara kabak doğradığını söyledi. Başer Yıldırım, “Bizi dinleyin. Yedi defa geldik Ankara’ya biz. Feryat ediyoruz. Üretmek istiyoruz. Biz suçlu değil, borçluyuz. Babam kabak doğruyor hayvanlara. Ne yapalım, üretmeyelim mi? 500 lira buğday samanını sonbaharda bin liraya aldık. Şimdi 1,400 lira. Yemsiz yer mi bu hayvan? Ne yapayım alamadım" diyerek isyan etti.

SİVASLI ÇİFTÇİ: "İNEKLERİMİN HALİNE BAKIN ZAYIF, YEM VEREMİYORUM Kİ SÜT SAĞAYIM"

Hayvancılık yapan Şengül Yıldırım ise yem alamadığı için ineklerinin zayıflayarak kemiklerinin göründüğünü göstererek şöyle konuşuyor:

“Ekim zamanı taban gübresi atamadık. İneklerim kesime gidiyor. Yem pahalı olmasından inekleri kesime gönderiyoruz. Sayın yetkililerim ineklerimi sağamıyorum. Yem yok ki vereyim. Hep kesime yolluyorum. İki tane evladım var. Çiftçilik yapıyorum. Ekemiyoruz, dikemiyoruz. Mazot pahalı. Lütfen bize yardım edin de biz de size yardım edelim. 10 tane ineğim gitti. 8 ineğim kaldı. 8 inekle torunlarım var okuyor. Harçlık veremiyorum. Ekmek istiyoruz, biçmek istiyoruz. Gübre atamıyoruz ki ekim yapalım. İneklerimin haline bakın zayıf. Yem veremiyorum ki süt sağayım. Yemleri ucuzlatın. Ahır yaptım bomboş”

KİLİSLİ ÇİFTÇİ: "TARIM BAKANIM ‘GÜBREYE TAKILMAYIN’ DEDİ, BİZ DE TAKILMADIK. ARTIK GÜBRESİZ EKİM YAPIYORUZ"

Kilisli çiftçi Erkan Özmaya ise pahalı olduğundan dolayı, sertifikalı tohum alamadığını, tarlalarını gübresiz ektiğini söyledi. Özmaya, “Sayın Tarım Bakanım ‘Gübreye takılmayın’ dediniz biz de takılmadık. Artık gübresiz ekim yapıyoruz. Sizden gelecek hayır Allahtan gelsin. 11 Ocak’ta Ankara’da Tarım Bakanlığı önünden basın açıklaması yapacağız” dedi.

İZMİRLİ ÇİFTÇİ: "TRAKTÖRÜ BİN LİRALIK MAZOTLA ÇALIŞTIRABİLİYORUZ"

İzmir'in Kiraz ilçesinden çiftçi Mehmet Kani de, “Artık tarım ve hayvancılık yapılamaz duruma geldi. Atatürk’ün bir avuç bozuk parayla aldım dediği traktörlerin içerisine bin lira koyup mazot alabiliyoruz artık. Sesimizi duyurmak için herkesi Tarım Bakanlığı önünde bekliyoruz” diye konuştu.

DENİZLİLİ ÇİFTÇİ: "YÜZDE 5 FAİZLİ YAPILANDIRMA İSTİYORUZ"

Tarım Kredi Kooperatifi’ne borcu olan Denizlili çiftçi Mehmet Ali Görel, “Tarım Kredi mağdurları olarak tarım bakanlığı önünde hakkımızı arayacağız. Yüzde 5 faizli yapılandırma istiyoruz. Türk çiftçisi olarak can suyu istiyoruz” diyerek seslerini duyurmak için 11 Ocak’ta Tarım ve Orman Bakanlığı önünde olacaklarını söyledi.