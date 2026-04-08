CHP ve SDD'den 'Dokuz Umde'den Sosyal Demokrat Programa' etkinliği: Özgür Özel'in mesajı okundu

CHP ve Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD) düzenlediği "Dokuz Umde'den Sosyal Demokrat Programa" etkinliği başladı.

8 Nisan 1923’te yayımlanan Dokuz Umde’nin 103’üncü yıl dönümünde, CHP’nin beş genel başkan yardımcısı ve dokuz politika kurulu başkanının kendi alanlarında partilerinin hükümet programını anlatacakları etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajı okundu.

"AÇIK BİR İSTİKAMET BEYANIDIR"

Özel’in mesajı şöyle:

"CHP, sosyal demokrasiyi ve sosyal devlet anlayışını esas alan bir partidir. Dokuz Umde’den bugüne uzanan bu çizgi, partimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl, bil ve hak egemenliği temelli siyasal mirasının sürekliliğini ifade etmektedir. Bugün burada ele alınacak olan güncel parti programımız da bu tarihsel birikimin çağımızın ihtiyaçlarıyla buluşmuş halidir. Programımız demokrasiyi güçlendiren, hukukun üstünlüğünü esas alan, sosyal devleti yeniden ayağa kaldıran, üretimi önceleyen ve adil bölüşümü savunan güçlü bir siyasal çerçeve ortaya koymaktadır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin ihtiyacı, sorunları günübirlik tedbirlerle idare eden değil, yönünü adaletle, demokrasiyle ve toplumsal refahla tayin eden bir yönetim anlayışıdır. Bu bakımdan parti programımız temel ilkelerimizin güncellenmiş bir ifadesi ve Türkiye'nin yarınına ilişkin açık bir istikamet beyanıdır. Bugün ülkemizde emeğin değersizleştiği, gelir adaletinin zayıfladığı ve kamusal hizmetlere erişimin giderek zorlaştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tabloyu değiştirmek güçlü bir sosyal devlet anlayışını kararlılıkla hayata geçirmekle mümkündür. İnanıyorum ki bu etkinlikte yapılacak değerlendirmeler parti programımızın daha geniş kesimlerle buluşmasına, daha iyi anlaşılmasına ve iktidar hedefimiz doğrultusunda daha güçlü bir siyasal zemine dönüşmesine önemli katkı sunacaktır."

DOĞAN: EN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ CHP

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SDD Genel Başkanı Sami Doğan, şunları söyledi:

"Bugün burada son derece önemli bir çalışma için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu çalışma yalnızca bir bilgilendirme toplantısı değil, aynı zamanda sosyal demokrasinin Türkiye'deki ana taşıyıcısı olan CHP’nin program çerçevesinin daha güçlü anlaşılması, tartışılması ve toplumsallaştırılması açısından kritik bir adımdır. CHP’nin ilk program metni olarak kabul edilen ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından 8 Nisan 1923’te ilan edilen Dokuz Umde, CHP'nin kurucu siyasal yönelimini; ulusal egemenlik, halkçılık, bağımsızlık ve toplumsal ilerleme ilkeleri etrafında şekillendirmiştir.

Aradan geçen 100 yıllık sürede CHP bu kurucu mirası, çağın ihtiyaçlarıyla buluşturarak Türkiye'de demokrasinin, sosyal adaletin ve kamucu kalkınma anlayışının taşıyıcısı olmayı sürdürmüştür. Sosyal demokrasi tarihsel olarak yalnızca bir düşünce sistemi değil, aynı zamanda somut politikalar üzerinden hayat bulan bir siyasal pratiktir. Bu pratiğin Türkiye'deki en köklü ve en güçlü temsilcisiyse CHP’dir.

Dolayısıyla CHP'nin parti programı ve hükümet perspektifi yalnızca bir parti belgesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine dair bir yön haritasıdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu programın çıkış noktası da tam olarak budur.

"BÜTÜNLÜKLÜ YAKLAŞIMI AÇIKÇA GÖREBİLİYORUZ"

CHP’nin ortaya koyduğu program yaklaşımının doğrudan kendi yöneticileri tarafından aktarılması, bu çerçevenin doğru anlaşılması ve daha geniş kesimlere anlatılabilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede SDD olarak CHP işbirliğiyle 8 Nisan 2026 tarihinde ‘Dokuz Umde’den Sosyal Demokrat Programa…

Cumhuriyet’in Köklerinden Halkın Yarınına: Parti Programından Hükümet Programına sloganı’ ile bir bilgilendirme programı düzenlenmesi kararlaştırılmış olup CHP'nin tarihsel program birikimini, güncel iktidar perspektifiyle buluşturmayı ve yeni parti programının hükümet politikalarına nasıl dönüştürüleceğinin kamuoyuna anlatılması amaçlanmaktadır.

İçinde bulunduğumuz bulunduğumuz dönem siyasetin program özelinden yeniden tartışılmasını zorunlu kılıyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar; güçlü, tutarlı ve uygulanabilir bir program ihtiyacını her zamankinden daha yakıcı bir hale getirmiştir. Bu bağlamda CHP'nin ortaya koyduğu yaklaşım yalnızca eleştiren değil, aynı zamanda çözüm üreten, yalnızca bugünü değil, yarını da kurmayı hedefleyen bir perspektifi ifade etmektedir.

Bugünkü program akışımıza baktığımızda da bütünlüklü yaklaşımı açıkça görebiliyoruz. İlk olarak programın genel çerçevesinin ve temel yaklaşımının ele alınacağı bölümde sosyal demokrat bir iktidar perspektifinin ana hatlarını dinleme imkanı bulacağız. Bu bölüm aslında tüm tartışmanın zeminini oluşturmaktadır.

Devamında yer alan başlıklarda ise bu genel çerçevenin somut politika alanlarına nasıl yansıdığını göreceğiz. Ekonomiden sosyal politikalara, yerel yönetimlerden demokratikleşme başlıklarına kadar uzanan bu içerik CHP'nin yalnızca ilkesel değil, aynı zamanda uygulamaya dönük bir hazırlık içinde olduğunu da ortaya koymaktadır.

"SİYASAL DEĞİŞİM ANCAK GÜÇLÜ BİR PROGRAMLA MÜMKÜNDÜR"

Her bir oturum kendi alanında CHP'nin nasıl bir yönetim anlayışı ortaya koyduğunu, hangi öncelikleri benimsediğini ve topluma nasıl bir gelecek önerdiğini somut biçimde ortaya koyacaktır. Bu yönüyle bugün yapılacak sunumlar yalnızca bir ay anlatım değil, aynı zamanda bir siyasal iddianın ifadesidir. SDD olarak bizler, sosyal demokrat düşüncenin güçlenmesini, yalnızca teorik tartışmalarla değil, aynı zamanda siyasal pratikle kurduğu bağ üzerinden değerlendiriyoruz.

Bu nedenle CHP'nin program birikiminin doğrudan aktarılmasını da çok kıymetli buluyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir siyasal değişim ancak güçlü bir program ve bu programı sahiplenen kadrolarla mümkündür. Bugün burada bulunan CHP'li yöneticilerin aktaracakları birikim, bu anlamda son derece değerlidir. Bu katkıların hem sosyal demokrat düşüncenin yaygınlaşmasına hem de Türkiye'de aynı alternatif bir yönetim anlayışının daha iyi anlaşılmasına önemli bir zemin sunacağına inanıyoruz.

Aynı zamanda bu tür çalışmaların programın sahaya daha güçlü taşınmasına ve daha geniş kesimlerle buluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

"ERKEN GENEL SEÇİM TALEBİNİ BÜTÜN İÇTENLİĞİMİZLE DESTEKLİYORUZ"

Türkiye'nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey; ne yapacağını bilen, nasıl yapacağını planlayan ve bunu topluma açık bir şekilde anlatabilen bir siyasal anlayıştır. CHP'nin ortaya koyduğu program çerçevesinin bu ihtiyaca yanıt verme potansiyeli taşıdığı açıktır. Bugün gerçekleştireceğimiz bu çalışmada bu potansiyelin daha görünür hale gelmesine katkı sunacaktır. Sözlerimi bitirirken Sayın Cumhurbaşkanı’na bir çağrıda bulunmak istiyorum: Son yapılan anketler gösteriyor ki artık Türkiye'de iktidarın değişme zamanı gelmiştir.

Milli iradenin gereği yapılmalıdır. Bu doğrultuda bir erken genel seçim kararı almanızı sabırsızlıkla bekliyoruz ve CHP’nin erken genel seçim talebini bütün içtenliğimizle destekliyoruz. Bir çağrı da demokratik kitle örgütlerine, sendikalara ve meslek odalarına yapmak istiyorum. Eğer CHP’nin erken genel seçim çağrısını destekliyorsanız bu konuda destek açıklaması yaparak muhalefeti hem güçlendirelim hem de yaygınlaştıralım. Sosyal demokratlar artık iktidar istiyor."

BÖKE: BU CÜMLEYİ BUGÜN DE KURMAMIZ MÜMKÜN

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de etkinliği açış konuşmasında, şunları kaydetti:

"Bugün oldukça zengin bir içerikte buluştuk. Hiç şüphesiz, bu programın zamanlaması çok kritik. Bu buluşma çok önemli bir tarihin yıl dönümünde gerçekleşiyor. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 103 yıl önce ortaya koyduğu Dokuz Umde’nin yıl dönümünde buluşuyoruz. 103 yıl önce bugünün güçlü adımlarını attığımız bir tarihi, yarının güçlü adımlarını atmanın tarihine dönüştürüyoruz. Bununla birlikte bugün hem dünyanın hem ülkemizin içinde bulunduğu mevcut koşullar ışığında da bu buluşmanın zamanlaması çok kritik.

Büyük belirsizliklerin olduğu, eskinin artık artık öldüğü, yeninin doğmakta olduğu, yani bir güçlü kurucu iradenin varlığının adımlarının her yerde hissedildiği bir zamanda buluşuyoruz. 8 Nisan 1923, Dokuz Umde’nin yayınlandığı dönemin koşullarını anımsamakta çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Bugünün niye önemli olduğu, Dokuz Umde’nin bugüne nasıl ışık tuttuğunu, yarınlarımız için 103 yıllık tarihimizin önemini hatırlamak gerekiyor.

O dönem Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Avrupa'da ve dünyada birçok ülkede büyük siyasi ve toplumsal altüst oluşlar yaşanıyor. Dünyaya belirsizlikler hakim, küresel ve bölgesel güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Bu cümleyi 103 yıl önce kurduğumuz gibi bugün de aynı kelimelerle kurmamız mümkün.

"TBMM HARİCİNDE HİÇBİR FERT MİLLETİN KADERİNE HAKİM OLAMAZ"

O günlerde ülkemizde ise Kurtuluş Savaşı büyük fedakarlıklarla kazanılmış, Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmış ancak henüz Lozan Barışı yapılmamıştı. İzmir İktisat Kongresi gerçekleştirilmiş, TBMM ise birinci dönem çalışmalarını tamamlamak üzere. Cumhuriyetimiz ve partimiz kurulma aşamasında. Türkiye'nin yeni rotaya ihtiyacı belirgin, talep toplumsal ve halk iradesi şekillenmiş. Bugün aynı cümleleri sarf etmemiz mümkün.

Büyük Atatürk'ün liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu koşullarda Dokuz Umde’yi yayınladığında milletimizin ve yeni kurulacak olan Cumhuriyet’in rotasını belirleyen temel ilkeleri ortaya koyuyor. Oradan okuyorum: ‘Egemenlik kayıt şartsız milletindir. İrade usulü halkın kaderini bizzat ve bilfiil belirlemesi esasına dayanır. Milletin hakiki ve yegane temsilcisi TBMM’dir. TBMM haricinde hiçbir fert, hiçbir kuvvet ve hiçbir makam milletin kaderine hakim olamaz.’ Dokuz Umde milli egemenliği genel bir devlet ve toplum ilkesi haline getiriyor.

Savaş yorgunu ama çağı yakalamaya kararlı bir toplum için, bir ülke için ekonomik gelişmeyi ve kamusal hizmetlerin yerine getirilmesini birinci öncelik olarak tanımlıyor. Tüm bu ilke ve hedeflerin temel şartının ise ülkemizin bağımsızlığının esas alınması olduğunu ortaya koyuyor.

"PARTİMİZ 103 YIL SONRA YİNE LİDERLİK ETMEKTE"

Partimizin ilk programı, işte bu koşullar altında ve bu iddialarla şekilleniyor. 103 yıl sonra aynı ilkelere ihtiyacın belirgin olduğu, aynı halk iradesinin ve aynı siyasi iradenin varlığının da geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak için bu toplantı işte çok önemli ve çok doğru bir zamanda gerçekleşiyor. Büyük değişimler ancak büyük mücadelelerle gerçekleşir. Cumhuriyetimizin ve partimizin tarihi, işte bize bu gerçekliği en somut ortaya koyan örneklerden ikisi. Partimiz 103 yıl sonra yine milli egemenlik mücadelesine öncülük ve liderlik etmekte.

Yine Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, halkın talep ettiği, birlikte kurma kararlılığı gösterdiği programı ve siyasi gücü de ortaya koyuyor. Kasım 2025’te partimizin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda delegelerimizin oy birliğiyle herkesin hemfikir olduğu, herkesin aynı güçte parçası olduğu bir programı kabul etti. Bu programın ismi bu 103 yıllık güçlü tarihi, 103 yıla daha taşıma kararlılığını gösteren yurttaşı güçlü kılmak, güvenli bir geleceği inşa etmek ve Türkiye'nin hep birlikte kazandığı bir ortak geleceği kurma kararlılığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

"ÜLKEMİZ İÇİN YENİ BİR GELECEĞİN ARİFESİNDE OLDUĞUMUZ AÇIK"

Ülkemiz için yeni bir geleceğin arifesinde olduğumuz açık. Türkiye'de bugün var oluşunu darbeyle sürdürmeye çalışan bir iktidar, ülkeyi her alanda çoklu krizlere sürükleyen ve kırılganlaştıran, her tür krize açık hale getiren küçük bir çıkar grubu var. Ama bunun karşısında çok daha güçlü, iradesini sokaklarda beyan eden milyonlar, on milyonlar var. Eylemlerde buluşan, milli iradeye sahip çıkan, başka bir geleceğin reçetesini yazmak için çalışan, anlatan, örgütleyen, bunu büyüten milyonlar var. Her siyasi görüşten, her toplum kesiminden Türkiye İttifakı’nı yaşatan milyonlar var. Her türlü saldırıya karşı dimdik ayakta duran, gerektiği yerde savunma hattını en güçlü şekilde ortaya koyan ama asla gözünü yarından uzaklaştırmayan, yeni bir iktidar kurma iddiasını halkla birlikte büyüten omuzları dik, güçlü CHP var.

"KÜRESEL GERÇEKLİK OLARAK KARŞIMIZDA DURUYOR"

Dünya ise büyük bir sarsıntı içinden geçiyor. Uluslararası hukukun, meşruiyetin temeli olmaktan çıkartıldığı bir krizin içerisindeyiz. Kural temelli olma iddiasındaki bir düzenin yıkılışına şahit oluyoruz. Sancılı bir dönüşüm oluyor. Çok taraflılık, yerini tek taraflı güç kullanımına bırakıyor. Uluslararası kuruluşların etkinliği neredeyse yok olmuş vaziyette. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzen adım adım çöküyor. Eski ve yeni arasında bir geçiş sürecinde dahi değiliz, büyük bir kopuşun ağır sarsıntıları yaşanıyor.

Yeninin doğması ihtiyacı, hem bir ulusal talep olarak hem bir küresel gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Ve bu kopuş çok boyutlu, çok katmanlı bir şekilde gerçekleşiyor. Tam da bu nedenle bu kopuşun gerektirdiği yeniyi kurma iddiamızı çok katmanlı, çok boyutlu, çok güçlü bir şekilde ortaya koymak üzere, bir yandan genel başkan yardımcılarımızın, örgütümüzün ortaya parti programını; bir yandan hükümet iddiasını şekillendiren CAO’yu, yani o çok katmanı, çok boyutu çok güçlü bir varlıkla ortaya koyan yeni bir siyaseti görüyoruz.

"EN DERİNDEN HİSSEDEN ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYE”

Bir yandan siyasi, ekonomik, toplumsal, idari, askeri, teknolojik; yani hayatın her alanında büyük yıkıcı değişimlerin yaşandığı ve bu değişimler karşısında her birine yanıt verecek iddiayı ortaya koyacak büyük kadroların çalıştığı bir gerçekliği görüyoruz. Jeopolitik gerilimler, savaşlara dönüşüyor. Demokrasiler geriliyor. Güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor. Neoliberal ekonomik model iflas etmiş. Sosyal adaletsizlikler, büyüme, eşitsizlikler; her alanda büyük bir kriz yaşanıyor. Küresel güçler kendi aralarında bir hegemonya mücadelesinde. Teknoloji yarışı, ekonomi rekabeti, jeopolitik çatışmalar tam da bu ekonomik rekabet gerekçesiyle alevleniyor. Bölgemizde yaşanan çatışmalar, savaşlar insani felaketlere yol açıyor.

Bir yandan da hızla yayılan derin ekonomik sonuçlar, ülkeden ülkeye yaygınlaşıyor. Çok kapsamlı ekonomik bağlantılılıkların olduğu bir düzenin içerisindeyiz. Tam da bu nedenle bölgesel krizler artık bölgesel kalmıyor. Her yerde çıkan alev, başka yere mutlaka sıçrıyor. Küresel tedarik zincirleri, üretimin uluslararasılaşmış olması, bunun üzerine kurulu olan ekonomik düzen, bir kırılganlık olarak gerçekleşiyor bu dönemde. Ve ülkemiz işte tam da böyle bir döneme bu iktidarın bilerek, isteyerek, açık bir siyasi iradeyle kurduğu düzenin hazırlıksızlığı ve kırılganlığında yakalandı.

Tam da bu nedenle dünyada yaşanan bu çalkantılara en çok maruz kalan, etkilerini en derinden hisseden ülkelerden biri Türkiye. Sorumlusu iktidar.

"BİR AVUÇ İNSAN İÇİN DEĞİL...”

Uluslararası güç dengelerinin yeniden şekillendiği, ekonomik rekabetin güvenlik kaygılarıyla iç içe geçtiği ve siyasi kamplaşmanın ekonomik bloklaşmayla eş zamanlı ilerlediği bir küresel dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Kısacası 21’inci yüzyılın ikinci çeyreği itibarıyla tehditlerin, risklerin, belirsizliklerin çoğaldığı; böyle bir ortamda güvenliğin çok kapsamlı boyutuyla tasarlanması gerektiği, hazırlıklı olacak, dirençli olacak, bir avuç insan için değil, halk ve tüm Türkiye için bir irade ortaya koyacak yeniye ihtiyaç her zamankinden daha çok.

Şu sorularla karşı karşıyayız: Kabuk değiştiren dünyanın içerisinde Türkiye nerede konumlanacak? Kendini risklerden, tehditlerden, bu belirsizliklerden hangi ilkelerle koruyacak? Ve Türkiye nasıl olacak da bu yaşanan büyük dönüşüm içerisinde kendi de kabuk değiştirirken bütün bunları imkanlara, halkının yararına, bir fırsata nasıl dönüştürecek? İşte CHP’nin parti programı ve bugün yazıyor olduğu hükümet programı tam da bu gerçekliği gözeten, daha dirençli, daha hazır, daha güvenli bir geleceğin mimarisini oluşturma iddiasını içinde barındırıyor.

"CHP HER YERDE ORTAYA KOYUYOR”

Ülkemiz bir ateş çemberinin içinde. Yanı başımızda savaşlar var. Her gece başka bir krizin içerisinde, sabah neye uyanacağımızın belirsizliği içerisinde yaşıyoruz. Bu tehditleri bertaraf edebilmek, bunları ilkeler temelinde yapabilmek, attığı her adımda halkın yararını gözetebilmek, attığı her adımda Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarını gözetebilmek sorumluluğu siyasetin omuzlarındadır. İktidar bu anlayıştan çok uzakta. Hiçbir hazırlığı yok. Öyle ki iktidar ve CHP arasındaki anlayış farkı, son haftalarda daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde partimiz, dış müdahalelerle ve askeri saldırganlıkla demokratik meşruiyetin yok edilmesine itiraz ediyor. Uluslararası hukukun yıkılmasına yüksek sesle karşı çıkıyor. Bununla birlikte bir yandan da her tür uluslararası platformda barışın sözcülüğünü yapmaya, barışı güvenlikle birlikte kurmaya, ulusal ve uluslararası düzeyde bunu demokrasiyle var etmeye kararlı tüm girişimlerin de parçası. İktidarın koyması gereken tavırları bugünün muhalefeti ama yarının iktidarı olan CHP her yerde ortaya koyuyor.

Diğer yandan savaşın ağır ekonomik etkileri ve sonuçları var. Bu sonuçlara Türkiye hazırlıksız yakalandı iktidar nedeniyle. CHP ise bugünün muhalefeti, yarının iktidarı olması iddiasıyla hızla Ekonomi Eşgüdüm Konseyi’ni toplayan ve Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nden iktidara, ‘Biz bugün iktidar olsak bunları yapardık’ dediği ve yapılması gerekenleri ortaya koyduğu reçeteyi hızla var ediyor. Bakanlar toplanmadan Ekonomi Eş Güdüm Konseyimiz toplanmış, savaşın ortaya çıkardığı bu riskleri ve Türkiye'nin iktidar tarafından yalnızlaştırıldığı, kırılganlaştırıldığı gerçeğini ortaya koyan ama tespit etmekle kalmayıp çözüm önerilerini adım adım ortaya koyan bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Yani bugünden iktidarı kuruyor.

"CHP BU PROGRAMI HAYATIN İÇİNDE YAZDI"

Dünya yeninin ne olduğunu anlamaya, Türkiye ise rotasını bulmaya çalışıyor. İşte bu gerçekliğini içerisinde güçlü yurttaş, güvenli gelecek, kazanan Türkiye için CHP programımızı tam da böyle bir ortamın içerisinde, yarına dair kararlılıkla yüz binlerle birlikte yazdı bu örgüt. Mücadelenin içinde yazdı bunu bu örgüt. Sahada yazdı. Direnirken yazdı. Konuşarak yazdı. Sorunları bilim insanlarıyla, uzmanlarla halkı buluşturarak yazdı. Masa başında değil, hayatın içinde yazdı.

Tam da bu nedenle 103 yıl önce olduğu gibi, 103 yıl yaşayacak bir iddiayı yazdı bu örgüt. Yurttaşı yeniden güçlendirecek, gelecek kaygılarını tüm bu belirsizlik ortamında ortadan kaldırabilecek ve Türkiye'de herkesin hep birlikte kazandığı bir iradeyi ortaya koyabilecek reçeteyi kapı çalarak, uzmanlarla konuşarak, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşarak, kendisi hayatın içerisinden Türkiye gerçekliğini yaşayarak ve iktidar, CHP’yi yok edebileceğini zannederek yürüttüğü bir saldırganlığın karşısında ‘Buradayız, dimdik ayaktayız. Savunuruz da ama gelecekten de gözümüzü kopartmayız’ dediği bir kararlılıkla yazdı bu programı.

İşte bu nedenle bu programın temelleri çok güçlü. İşte bu nedenle bugünden hükümet programını çok net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Ve işte bu nedenle bugünden bugün dinleyeceğimiz detayda, ‘Yarına hazırız’ diyebilecek kadrolarıyla, fikirleriyle Türkiye'nin yeni rotasının nasıl ortaya çıktığını somutlayabiliyoruz.

"HUKUK DEVLETİNİ BİZ KURACAĞIZ”

Programın ruhunun neyi yakaladığını anlatmayı tercih ediyorum. Temel vurgunun dirençli olmak ve her tür belirsizliğe hazır olmak istediğimizin altını çizmek istiyorum. Bu program Türkiye'nin her anlamda, her tür krize hazır olduğu, her tür imkanı yurttaşı için bir fırsata dönüştürebilecek bir güç ve dirençte olduğu bir geleceğin reçetesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bugünün koşulları tam da bu hazırlılığın, tam da bu dirençliliğin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Ülkemiz ancak ve ancak bir demokrasi ve hukuk devleti olursa her şeye hazır, her şeye dirençli olabilir.

Tam da bu nedenle biz iddiamızı ortaya koyuyoruz Türkiye'nin yarınlara hazır ve Türkiye'nin her koşula dirençli olabilmesi için demokratik hukuk devletini biz kuracağız. Ve kuracağımız bu düzende güç, aktif yurttaş olacak. Demokrasinin öznesi yurttaşın ta kendisi olacak. Kuvvetler ayrılığı kurumsal olacak. Denge-fren mekanizmaları işlevsel olacak. İnsan hakları herkesin haysiyetli yaşamının güvencesi olacak. Herkes için her yerde adalet erişilebilir olacak. Devlet maharetle, liyakatle, erdemli bir şekilde yönetilecek. Güçlü bir kamu reformuyla kamusal alanın özgürleştiği bir yarın kuracağız. Örgütlenme özgür olacak. Sivil toplum özgür olacak. Üniversiteler bilim üretecek. Medya habercilik yapacak. Demokrasi işte gücünü sivil toplumdan, medyadan, üniversitelerden ve Türkiye'nin özgürlüğünden alacak.

Nasıl ki Türkiye demokrasi ve hukukla, hukuk devletiyle güçlenecekse ekonomimiz de hazır ve dirençli olabilmek için bir büyük üretim dönüşümünden geçecek. Çağı yakalayan, yeşil, mor, dijital dönüşümle, nitelikli istihdamı merkezine alan, yani emeği, hayatı, ekonominin içine katan bir yeniyi var ederek hazır ve dirençli olacak. Bunu da biz yapacağız. Devletin ekonomideki rolünü yeniden tanımlayacağız. Kamu etkin, yönlendirici, üretken ve koruyucu olacak. Ve bu görevleriyle de kamu kalkınma hedeflerinin temel taşıyıcısı olacak. Yeni ekonomi yönetimi her daim halkın yararını gözetecek.

Attığı her adımda, harcadığı her parada, koyduğu her vergide gözettiği temel unsur topluma yarar sağlayıp sağlamadığı olacak. Bir avucu zenginleştiren değil, tüm Türkiye'yi güvenli, güçlü ve aydınlık yarınlara taşıma kararlılığında olacak. Kimsenin geride kalmadığı bir sosyal devletle ancak Türkiye dirençli ve hazır olabilir. İşte biz, Türkiye'yi hazır ve dirençli kılmak için, yurttaşı güçlendirmek için yeniden güçlü bir sosyal devleti, Cumhuriyet’in mirası olan kimseyi geride bırakmayan anlayışı devletin merkezine alacağız. Herkes için eşit, herkesin onurlu bir yaşam sürdüğü, hak temelli bir sosyal politika anlayışını Türkiye'nin gerçeği haline getireceğiz. Bunun gerektirdiği sağlık politikalarını, bunun gerektirdiği eğitim politikalarını, bunun gerektirdiği toplumsal cinsiyet eşitliğini biz kuracağız.

"DIŞ POLİTİKAMIZI ULUSUN ÇIKARLARIYLA ŞEKİLLENDİRECEĞİZ”

Türkiye'nin dirençli ve hazır olabilmesi ancak kurumlara dayalı, barış ve refah yaratan bir bağımsız dış politikayla olabilir. Bunu da biz kuracağız. Saygın ve lider bir ülke konumunda olacak olan ülkemizi, dış politikamızı kişilerin çıkarlarıyla değil, ulusun çıkarlarıyla şekillendireceğiz. Bağımsız bir dış politika yürüteceğiz. Ve Türkiye bölgemizde bugün iddiasını koyduğumuz gibi; barışın, barışla birlikte demokrasinin, demokrasiyle birlikte güvenliğin ve refahın öncüsü olacak. Bugünün korku, kaygı üreten, toplumu kutuplaştıran anlayışının karşısında barışı, demokrasiyi, üretimi, sosyal devleti ve saygın lider Türkiye konumunda bir dış politikamızı yarına hazır, her daim dirençli ve kazanan Türkiye için hep birlikte inşa edeceğiz.

Eski sona eriyor. Yeninin ne olduğu tarih boyunca halkların verdiği mücadelelerle tanımlanmıştır. İşte tam da şimdi, o yeniyi var etmenin mücadelesinin içerisindeyiz. Sözümüzle, sahada eylemliliğimizle, mitinglerdeki milyonların buluştuğu ve eylemlere katılım gücüyle bir yeniyi ortaya koyma iradesi çok net bir şekilde ortada. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızla birlikte, örgütümüzle, omuz omuza milyonlarla birlikte işte biz o yeniyi var etme kararlılığındayız. Cumhuriyetimizin köklerinden güç alıyoruz.

Örgütümüzün varlığından güç alıyoruz. Milletimizin birlikte yol yürüme kararlılığından güç alıyoruz. Ve bugün bu salonda birlikte olmaktan güç alıyoruz. Hiç şüphem yok ki nasıl ki dün bir Cumhuriyet’i var ettiysek bugün de yarının güçlü adımlarını hep birlikte atıyoruz."