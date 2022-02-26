CHP ve SOL Parti'den ortak açıklama: Elektrik şirketlerini kamulaştırın

26 Şubat 2022 Cumartesi, 17:47

Trabzon’da CHP Düzköy İlçe Başkanlığı ve SOL Parti Düzköy İlçe Başkanlığı, enerji şirketlerinin kamulaştırılmasını talep etti. Basın açıklamasını SOL Parti Düzköy İlçe Başkanı Yakup Civelek okudu.

Açıklamada, “Enerji bir insan hakkıdır ödeme güçlüğü çekenlerin elektriği doğalgazı ve suyu kesilmemelidir. Kalıcı çözüm için enerji şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır. Enerji bugün kamu hizmeti olarak sunulsa 100 TL olan fatura anında 25 TL’ye düşecektir" denildi.

Civelek, şunları söyledi:

“Bu kış böyle geçmez bu faturalar ödenmez enerji şirketlerinden davacıyız. Enerji şirketleri daha çok kâr etsin diye elektrik faturalarımızı ikiye üçe katladılar tükettiğimiz elektriğin kat ve kat fazlasını ödemek zorunda bırakılıyoruz bu adil olmayan faturaları reddediyoruz. SOL parti olarak diyoruz ki hayat pahalılığının altında zaten geçinemeyen milyonlar olarak bu faturaları ödeyecek gücümüz de yok. 2021 yılında 5 milyon ailenin elektriği kesilmiş zamlar sonrasında bu oran ikiye üçe katlanmıştır.

Bu zamlar derhal geri çekilsin diyoruz. Tükettiğimiz elektriğin parasını değil şirketlere haraç ödüyoruz zamlarla iki üç katına çıkan faturalarımız el yakıyor bu faturalar adaletsizdir haksızdır. Ödediğimiz kadar elektrik tüketmiyoruz. Peki, neden tükettiğimizin çok üzerinde para ödüyoruz? Çünkü enerji üretici ve dağıtımı tümüyle özelleştirildi, şirketler daha çok kâr etmek istiyor. Daha çok kâr etmek için cebimizdeki üç kuruşa el koymak istiyor. Fatura değil şirketlere haraç ödüyoruz, bu zamlar geri çekilmelidir, bu faturalar ödenmez, ödenemez. 2021 yılında 5 milyon hanenin elektriği kesildi bu zamlarla birlikte elektrikten mahrum kalacak aile sayısının iki üç katına çıkacağını tahmin etmek hiç zor değil, bu halk için eziyettir, zulümdür. Bu zam geri çekilmeli faturasını ödeyemediği için kimsenin elektriği kesilmemelidir, ihtiyacı olanların faturaları kamu tarafından karşılanmalıdır. Elektrik hizmeti kamu eliyle verilirse 100 liralık fatura 25 lira harcar. Nasıl mı? Kamu kurumu olan elektrik vergi anonim şirketi zamlarla birlikte elektriğin dağıtım şirketlerine 2022 itibarıyla elektriğin kilovat saatini 31.86 kuruştan satarken halka gelen elektrik bedeli 134,84 kuruş yani enerji şirketleri tarafından kamu fiyatının üzerinde 4.23 kat ücret konuyor. Enerji kamu hizmeti olarak sunulsa 100 TL’lik fatura 25 TL olacaktır. Enerji şirketlerinin 1 aylık kârıyla 4 milyon öğrenciye yurt imkânı sağlanır, dağıtım şirketlerinin 1 ayda toplam abonelerden elde ettiği gelir 2021'de 19 milyar lirayken 2022’de 42,2 milyar liraya çıkacak. Yani özel şirketler her ay 22,5 milyar lira fazladan gelir elde ederken aylık gelirleri yüzde 14 artmış olacak yani son zamlarla birlikte toplamda yıllık 270 milyar lira İlave gelir elde etmiş olacaklar. Bir aylık kârları ile bu memleketin gençlerinin sırtında bir yüke dönüşen KYK borçlarının tamamı 10 kere ödenir. Bir sonraki ayda ise 4 milyon öğrenciye yurt imkânı sağlanabilir.

Zamlar derhal geri çekilmelidir. Elektrik yardım uygulamasında 150 kilovat sınırı aylık 230 kilovata yükseltilmelidir. Konutlarda elektrik doğalgaz ve suya yansıyan KDV sıfırlanmalıdır. Enerji bir insan hakkıdır, ödeme güçlüğü çekenlerin elektriği doğalgazı ve suyu kesilmemelidir. Kalıcı çözüm için enerji şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır. Enerji bugün kamu hizmeti olarak sunulsa 100 TL olan fatura anında 25 TL’ye düşecektir.

'ENERJİ ÜRETİMİ KAMU HİZMETİ OLARAK DOĞA VE YURTTAŞ YARARINA YAPILMALIDIR'

İnsanlığın ve doğanın ortak mirası olan enerjinin üretim maliyeti yoksul halkın ve doğanın sırtından alınmalıdır. Emeğimizi ve doğanın zenginliğini enerji şirketlerine akıtmaktan vazgeçilmelidir. İklimin, gıdanın, yaşamın geleceğini korumak mümkün. Enerjiyi, temiz, ucuz, sağlıklı, güvenli üretmek ve tüketmek istiyoruz. Bunu istemeyen enerji şirketleridir. Bu nedenle, enerji şirketleri hemen kamulaştırılmalıdır. Enerji üretimi, kamu hizmeti anlayışıyla, bedelsiz, katılım payı temelinde, doğanın ve yurttaşların yararına yapılmalıdır.

'ÇÖZÜM KAMULAŞTIRMA'

Türkiye'nin krizden çıkışı için acil bir kamucu dönüşüm gerçekleştirilmelidir. Yerli-yabancı sermayeye peşkeş çekilen, halka ait tüm varlıklar yeniden kamulaştırılmalıdır. Ekonomiden siyasete eğitimden sağlık sistemine kadar her alanda kamucu/toplumcu bir anlayışın egemen kılınarak, özelleştirmelerle yağmalanan yandaş sermayeye peşkeş çekilen kamu malları yeniden kamuya iade edilmelidir. Eğitim ve sağlık her düzeyde parasız olmalı, özel eğitim kurumları ve hastaneler kamulaştırılmalıdır. SOL Parti kamucu bir dönüşüm için mücadele ediyor; omuz omuza verelim."