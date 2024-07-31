CHP yaz döneminde de sahada olacak

Yayınlanma: 31.07.2024 - 20:22

Güncelleme: 31.07.2024 - 20:22

TBMM’nin tatile gitmesiyle beraber CHP’li çoğu milletvekili de memleketlerine döndü. CHP yönetimi de milletvekillerinin yaz dönemi programını çalışmaya başladı. Bu kapsamda milletvekillerinin Ekim’de Meclis açıldığında yurttaşların sorunlarını gündeme getirmek için yurt gezilerine çıkmasını düşünüyor.

Vekillerin gruplar halinde görevlendirilebileceğini söyleyen parti kurmayları, “Yerel seçimlerde bize başarıyı getiren seçmenin gündemine hakim olmamızdı. Emeklilerin, asgari ücretlilerin, geçim sıkıntısı yaşayan herkesin sorunlarını dinliyor ve meydanlardan anlatıyorduk. Gereksiz tartışmalarla meşgul olmuyorduk. En önemlisi de insanların ayağına gidiyor, sıkıntılarını yerinde dinliyorduk. Şimdi yaz dönemi için de böyle bir şey düşünüyoruz. Vekillerimiz Anadolu’da insanların ayağına gidecek, sorunlarını dinleyecek” diyor.

Bu ziyaretlerin kapsamının da daraltılacağını aktaran partililer, “Sadece il merkezine yapılan ziyaretlerden söz etmiyoruz. Mahalle, köy ziyaretleri de olabilir. Çünkü asıl oralara gitmek önemli. İnsanlar kimsenin gelmemesinden, onları dinlememesinden şikayetçi. Biz de mahalle ve köylerin gündemini toplayıp bunu Meclis’e taşıyacağız” değerlendirmesini yapıyor. Bu gezilerde o illerin meslek odalarının, esnaf odalarının da ziyaret edileceği belirtiliyor.

BORÇLAR İÇİN RANDEVU ALINABİLİR

Öte yandan; siyasetteki normalleşme süreci kapsamında yaz döneminde başka görüşmelerin olabileceğini de söyleyen parti kurmayları, gündemdeki SGK borçları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la bir araya gelinebileceğini söylüyor. Yine bu borçlar kapsamında CHP’li belediye başkalarıyla da gelecek haftadan itibaren internet üzerinden ufak toplantılar gerçekleştirileceği ve borçlara karşı nasıl tedbirler alınabileceğinin değerlendirileceği kaydediliyor.