CHP'ye katılması bekleniyor: Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Özgür Özel ile görüştü

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Beker, bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ettiğini açıkladı.

Beker, "CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sayın Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKA'nın CHP kaynaklarından aktardığı bilgiye göre Dikbayır'ın CHP'ye katılması bekleniyor. Dikbayır'a TBMM Grup Toplantısı'nda CHP lideri Özel'in rozet takacağı öne sürülüyor.

ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?

1968'de Sakarya'da dünyaya gelen Ümit Dikbayır, ilk ve ortaöğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyeliği, İYİ Parti Mali İşler Başkanlığı görevini yürütmüş olup, 27. Dönem ve 28. Dönem Sakarya Milletvekilliği yapmıştır.

Halen Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.