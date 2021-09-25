CHP, yeni yasama dönemi için hazırlıkları hızlandırdı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

TBMM’de 1 Ekim’de başlayacak olan yeni yasama dönemi için hazırlıkları hızlandıran CHP’deki yoğun program trafiği dikkat çekiyor. Bu kapsamda pazartesi günü yapılması beklenen MYK toplantısı 1 Ekim Cuma gününe ertelendi.

Toplantının TBMM’de yapılacağı öğrenildi. Bugün İstanbul ve İzmir’deki çeşitli programlara katılacağı açıklanan Kılıçdaroğlu yarın da İzmir’deki programına devam edecek. Kılıçdaroğlu, pazar akşamı Hatay’da ardından 28 Eylül’de Bilecik’te olacak, 30 Eylül’de ise İstanbul’da tarım çalıştayına katılacak. CHP lideri, 1 Ekim’de Meclis’in 27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılı’nın açılışına katılacak. Ardından CHP, Bolu’da kampa girecek. CHP yönetimi ve partili milletvekilleri, 2 ve 3 Ekim’de Abant’taki kampta yeni yasama yılına ilişkin son hazırlıkları yapacak.



