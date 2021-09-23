Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz indirimi' tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz indirimi kararı üzerine, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, "Ben ekonomistim" diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz indirimine tepki gösterdi. "Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur!" diyen Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na seslenerek, "Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Erdoğan, "Ben ekonomistim" diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin! Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur!
Erdoğan, "Ben ekonomistim" diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin! Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 23, 2021
Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na! Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!
Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na! Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 23, 2021
İlgili Haberler
- Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni 'Erkam Yıldırım' paylaşımları
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- AKP'li vekilden 2023 seçim fetvası
- Yasemin Bozkurt’tan Gülben Ergen itirafı
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Adli emanette ne varsa satmış
- Reuters’tan çarpıcı Ali Erbaş analizi
- Cesedin başında göbek atan tarikat
- Kış ayları için 'dengeler bozulur' uyarısı