Kılıçdaroğlu: 20 yıldır iktidardasın yurt sorununu çözemedin
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara seslenerek, “Sizin oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye’ye ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, “Sizin oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye’ye ihtiyacımız var" dedi.
Sevgili Halkım,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 22, 2021
Bu ülkede iyi yaşanır, güzel yaşanır… Sorunlar var ve biz bu ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz. Dostlarımızla birlikte çözeceğiz. Erdoğan istediği kadar kaçsın, seçimlerden sonsuza kadar kaçamayacak, bu düzen değişecek. pic.twitter.com/bgbDCC1Oby
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında videolu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım; bu ülkede iyi yaşanır, güzel yaşanır… Sorunlar var ve biz bu ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz. Dostlarımızla birlikte çözeceğiz. Erdoğan istediği kadar kaçsın, seçimlerden sonsuza kadar kaçamayacak, bu düzen değişecek” mesajıyla paylaştığı videoda şunları söyledi:
"20 YILDIR İKTİDARDASIN..."— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 22, 2021
Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çok sert 'yurt' tepkisi
'NEFES ALAN BİR TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR'
"Türkiye’de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyoruz. CHP’nin Genel Başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum: Sizin oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim. Bu sorunları samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz. Yeter artık, bu millet bıktı. Kavgadan bıktı. Açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Ya çocuklar yatağa aç giriyor. Sen 20 yıldır yönetiyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, 20 yılda yurt sorununu çözemedin ya. Bir yılda çözülecek sorunu çözemedin. Şimdi kalkmış bana bir sürü laf ediyorlar. İstediklerini etsinler, yine söz veriyorum: Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Dostlarımızla beraber çözeceğiz, bütün sorunlarını. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye’ye ihtiyacımız var."
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