CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'ten ilk tepki!

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekilleri seçilecekti. Gaziosmapaşa Belediyesi'nde gerçekleşen oylama tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde seçim saat 10.00'da başladı. Tamamlanan oylamada, CHP'nin başkanvekili adayı Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu, olurken AKP'nin adayı Meclis Üyesi Eray Karadeniz oldu. 3 tur süren seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Eray Karadeniz 21 oyla seçilerek belediye başkanvekili oldu.

"TÜRK DEMOKRASİSİNE KARA BİR LEKE..."

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuşan CHP'li Gökan Zeybek, "Türk demokrasisine, Türk siyasetine yine bir kara leke yazıldı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden sahte, uydurulmuş yalancı tanıkların ifadeleriyle görevden alınan Gaziosmanpaşa'nın genç belediye başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine belediye meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Cumhur İttifakı demokrasiyi katlederek önerdikleri adayı seçtirdiler. 11 Haziran 2025 Türk demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Bu utanç her geçen gün oyları güneş görmüş kar gibi eriyen iktidar partisini daha da çok eritecektir. Millet bunları asla unutmayacaktır, affetmeyecektir. Bir sahtekar bir yalancı diyor ki benim ortağım Hakan Bahçetepe'ye para verdi diyor. Para verdiği söylenen kişi gözaltına alınıyor, parayı taşıdığı iddia edilen aracı gözaltına alınıyor, belediye başkanı gözaltına alınıyor. Yalancı tanığın ortağı 'ben böyle bir para vermedim' diyor serbest kalıyor ama sadece belediye başkanı tutuklanıyor. Bu yeni dönemin yargı eliyle siyaseti dizayn etme anlayışının en tipik örneği" dedi.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU SAĞLANMAYAN HER BELEDİYE TEHLİKEDE

Gökan Zeybek, CHP'nin belediye meclisinde çoğunluğu sağlayamadığı her belediyede bir kumpas ve sahte dava süreciyle karşı karşıya kalma risklerinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı ve sözlerine "Milletin kendisine yönetme iradesi vermediği, milletin sandıkta ağır bir tokat atarak iktidardan uzaklaştırdığı bir siyasal anlayış yargı eliyle, cebren ve hileyle iktidarı ele geçirmeye çalışıyor. Geçmişte bunu Doğu ve Güney Doğu'da kayyum eliyle yaptı, Esenyurt ve Şişli'de sahte delillerle kayyum eliyle yaptı, şimdi de belediye meclislerindeki çoğunluğunu kullanarak iktidarı ele geçirmeye çalışıyor" diyerek devam etti.

'EZE EZE NASIL KAZANDIYSAK...'

Konuşmasını sonlandırırken daha önce Yalova ve Bilecik'in de ellerinden alındığını hatırlatan Zeybek, "Buraları tekrar eze eze nasıl kazandıysak, bilinsin ki yapılacak ilk seçimlerde, Gaziosmanpaşa'da dahil olmak üzere Türkiye'nin her yerinde bu baskı ve zulmün egemen olduğu anlayışı ortadan kaldıracağız ve halkın iktidarını el birliğiyle kuracağız" dedi.