CHP’yi hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar'a soruşturma

13.05.2026 16:41:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP’ye ve bazı CHP’li isimlere yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla tartışma yaratan Tamar Tanrıyar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik, "hakaret" ve "iftira" içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçelerinde, bir YouTube kanalında 9, 10 ve 11 Mayıs 2026'da yayımlanan videolarda, Özel ve Ağbaba hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu ve kişilik haklarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu yayınların "kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahsa alenen hakaret" suçunu teşkil ettiği ifade edildi.

Dilekçede, iddiaların tamamen hayal mahsulü ve "masa başında uydurulmuş iftiralar" olduğu aktarıldı. Ayrıca, şüphelinin daha önce de benzer asılsız iddialarla kendilerini hedef aldığı, yargı önünde bu iddiaların hiçbirine dair delil sunamadığı vurgulandı.

Şikayet üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Özel, CHP’lilere ve ailesine yönelik paylaşımlara tepki göstererek, söz konusu içeriklerin kaldırılmamasını eleştirmişti.

Özel, "AK Partili bütün milletvekillerine söylüyorum. Kendi grubunuzdaki kadın milletvekillerine yapılsa, namusu size emanet çalışma arkadaşlarınıza yapılsa, bunlar yayılsa ve öyle karşıdan ‘kıh, kıh’ bakılsa, AK Parti’de ‘Bunlar normaldir’ diyenler varsa onlar zaten ne AK Parti’de olsun, ne bu Meclis’te olsun, ne bu dünyada olsun, Allah onların belasını versin.Ama ben içinde vicdan kırıntısı olanları söylüyorum: Öyle bazı şeyleri duyunca ‘Ört ki ölem’ diyen Numan Bey’e söylüyorum. Bu milletvekillerinin namusu, haysiyeti size emanet. AK Parti siyasetine söylüyorum. ‘Kadınlar siyasette olsun’ diyenlere söylüyorum. Bu mu yapılır?” demişti.

Öte yandan Tamar Tanrıyar'ın sosyal medya hesabına dün erişim engeli getirilmişti.

Tamar Tanrıyar kimdir? Tamar Tanrıyar kaç yaşında, nereli? Tamar Tanrıyar'ın eşi kim? Uçankuş yazarı Tamar Tanrıyar'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Tamar Tanrıyar kimdir? Tamar Tanrıyar kaç yaşında, nereli? Tamar Tanrıyar'ın eşi kim?
CHP'li Veli Ağbaba'dan 'adaylık parası' iddialarına sert yanıt: 'Acıyorum, zavallı bir adam!' CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'in kendisine 1 milyon Euro para verdiği iddialarına sert tepki gösterdi. Ağbaba, “Ben bu insanı ömrümde bir sefer cezaevinde gördüm. Bende telefonu varsa namussuzum. İftira atmak için beni bulmuşlar. Zavallının teki” dedi.
CHP’yi hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar’ın hesabına erişim engeli CHP’ye ve bazı CHP’li isimlere yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla tartışma yaratan Tamar Tanrıyar’ın X hesabına erişim engeli getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce grup toplantısında Tanrıyar’a sert sözlerle tepki göstermişti.