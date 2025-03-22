Yayınlanma: 22.03.2025 - 13:56

Güncelleme: 22.03.2025 - 13:56

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Tamar Tanrıyar'ın kim olduğu ve hayatı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Tamar Tanrıyar kimdir? Tamar Tanrıyar kaç yaşında, nereli? Tamar Tanrıyar'ın eşi kim? İşte, ayrıntılar...

TAMAR TANRIYAR KİMİDİR?

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Haçik Oner’in büyük kızı olan Tamar Oner Tanrıyar, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Liseyi ise başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Ancak sinemaya olan büyük tutkusuyla, okulunun ikinci sınıfında ani bir kararla eğitimini dondurdu.

Kariyer Başlangıcı

Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki eğitimini sonlandıran Tamar Oner Tanrıyar, sinema ve dizi sektöründe kendini keşfetmeye başladı. Sinemaya olan tutkusu, onu sinema setlerinde ve televizyon dizilerinde yer almaya yönlendirdi.

TAMAR TANRIYAR'IN EŞİ KİM?

2021 yılında yklaşık 10 aydır nişanlı olan Tamar Oner ile Can Tanrıyar çifti, coronavirüs tedbirleri dolayısıyla sürekli erteledikleri nikahlarını kendi evlerinin bahçesinde, aile bireylerinin katıldığı sade bir törenle gerçekleştirdi.