CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:37

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 18:37

Merkezi Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından gözaltına alındı.

İkamet ettiği adresinde yakalanan şüpheli Dağ, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli Süleyman Dağ, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.