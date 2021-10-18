CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "adı gizlenmiş" derneklere akan parayı açıkladı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 22:33

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde dernek, vakıf, birlik ve benzeri teşekküllere 2020’de yardım adı altında Hazine'den yapılan yardım miktarının belgesini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz, söz konusu belgede dernek ve vakıfların adının gizlenmiş olduğunu belirtti. CHP'li vekil, yapılan yardım miktarının 1.097.513.000 TL olduğunu belirtti.

Başarır'ın paylaşımı şu şekilde:

AK Parti'nin dernek, vakıf, birlik ve benzeri teşekküllere 2020’de yardım adı altında Hazineden aktardığı tutarın resmi belgesini tespit ettik.

Toplam tutar: 1.097.513.000 TL (Bir milyar 97 milyon 513 bin TL)

Raporda bu dernek ve vakıfların adı gizlenmiş!

Kaynak:CB Strateji ve Bütçe Bşk. Genel Faaliyet Raporu

AK Partinin dernek, vakıf, birlik ve benzeri teşekküllere 2020’de yardım adı altında Hazineden aktardığı tutarın resmi belgesini tespit ettik.



Toplam tutar: 1.097.513.000 TL



Raporda bu dernek ve vakıfların adı gizlenmiş!



Kaynak:CB Strateji ve Bütçe Bşk. Genel Faaliyet Raporu?? pic.twitter.com/4hACsrqtzL — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 18, 2021



