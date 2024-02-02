CHP’de aday mesaisi devam ediyor: O ilçenin adayı değişti!
Cumhuriyet Halk Partisi MYK’si toplandı. Edinilen bilgilere göre, Çiğli İlçe Belediye Başkanı adayı değişti. Çankaya ve Kadıköy için adayların bu hafta çıkmayacağı konuşulurken, kulislerde Keçiören için Mesut Özarslan ismi geçiyor.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim için aday mesaisine devam ediyor.
Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Çiğli için konuşulan ve tepkilere neden olan Uygar Yıldırım ilçede aday gösterilmeyecek. Bu kapsamda Yıldırım’ın yerine Onur Emrah Yıldız, Parti Meclisi’ne sunuldu.
Öte yandan Çankaya ve Kadıköy için adayların bu hafta çıkmayacağı konuşulurken, kulislerde Keçiören için Mesut Özarslan ismi geçiyor.
Bununla beraber PolitikYol’un edindiği bilgilere göre MYK’den geçen ve PM’ye sunulacak isimler ve ilçe seçim bölgeleri şöyle:
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