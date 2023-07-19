CHP’de gündem sızıntı video: Engin Altay’dan Öztrak’a tepki!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 16:39

Güncelleme: 19.07.2023 - 16:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında Engin Altay ve Bülent Tezcan gibi CHP’nin önemli isimleriyle yapılan toplantının görüntüleri sızdırıldı.

TELE1’e söz konusu durum hakkında açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Engin Altay, internette videonun ‘ihanet’ diye servis edilmesine tepki göstererek, “CHP’de belli görevlerde bulunan insanların oturup konuşmalarından daha doğal hiçbir şey olmaz. Farklı konumlarda bulunduğu için de daha önce yüz yüze yapılan bu toplantı bu sefer zoom üzerinden yapıldı. Bunu sızdırmak ayrı bir şey bunu ihanet diye sunmak asıl ihanet bu” dedi.

Seçimi kaybetmekte herkesin suçunun olduğunu söyleyen Altay, “CHP bir seçim kaybetti üzerimizde bir seçim yenilgisi var hepimizin kusuru var. Kurultay çalışmaları başlamışken konuşmaktan doğal ne olabilir? Kim var orada? İBB Başkanı. Kimdir? Cumhurbaşkanı yardımcısı adayımız. Grup Başkanımız, Grup Başkanvekilimiz var. Hepimizin de bu seçim sürecinde sorumluluğumuz var. ‘İnsanların nasıl yeniden sempatisini kazanırız’ diye konuşmamız gayet doğal” diye konuştu.

“BU TOPLANTILAR SÜRECEK”

Benzer toplantıların devam edeceğinin altını çizen Altay, “Bu toplantılar sürecek. Kimse kimseye düşman değil. Genel başkanı kimse bizden daha fazla sevmiyor. Ama ortada partinin bir sıkıntısı var. Milyonlar hayal kırıklığı yaşamış. Parti örgütü kırılganlık içinde. Geleceğe yönelik her şeyi konuşuruz. Münakaşalar da olacaktır. CHP’nin yetkili insanları partinin içindeki hali konuşmak durumundadır. Bu işin neden bu kadar büyütüldüğünü anlamak mümkün değil” dedi.

ÖZTRAK’A TEPKİ

Öztrak’ın toplantı hakkında söylediklerine tepki gösteren Altay, “Öztrak nereye aday nereye yarışacak ben bilmem. Bu toplantıya etik olmayan toplantı demek akla kar değil. Partinin içinde olduğu hali nerede konuşacağız. Bu toplantıyı etik değil diye nitelemeyi anlamadım. Sayın Genel Başkan’a bu sorulsa ‘Ne var bunda’ der. Sayın Genel Başkan’ın böyle yorumlayacağı bir toplantıyı da sayın Öztrak’ın etik bulmamasını da ben anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

“İSTİFA İSTEME DİYE BİR ŞEY OLMAZ”

Toplantıya katılanların istifasının isteneceği iddiası üzerine açıklama yapan Altay, “İstifa istenme diye bir şey olmaz. Arkadaşlarımız grup organlarında seçilmişlerdir. Sayın Genel Başkan’ında böyle bir yola başvuracağına ihtimal vermiyorum. Sadece grupta bir grupta bir güven oylaması yöneltilebilir ona da ihtimal vermiyorum” dedi.

“İHANET DEMEK UCUBELİKTİR”

CHP’nin içinde bulunduğu durumu görmemenin ihanet olduğunu söyleyen Altay, “İhanet diye nitelemek ucubeliktir. Başlığa baktığımız zaman özel olarak servis edildiği anlaşılıyor. Asıl ihanet CHP’nin içinde durumu her şey normalmiş gibi görüp yola devam etmektir” diye konuştu.