Son Dakika... Öztrak açıkladı: Sızdırılan toplantıdan CHP'nin haberi yoktu

Yayınlanma: 19.07.2023 - 14:41

Güncelleme: 19.07.2023 - 15:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı basın toplantısında, sızdırılan toplantıdan CHP'nin haberi olmadığını açıkladı.

Öztrak söz konusu açıklamada "Millet zulüm altıdayken Zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin geleneklerine uymayan, partinin hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya 'Evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Genel merkezimizin de bu görüşmeden haberi yoktu. Partimizin yönetimi 100 yıllık partimizi limana yanaştırmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında iki seçim arasındaki dönemde hangi konuların konuşulduğu ve mutabakata varıldığına ilişkin tartışmalara ilişkin ise "İki genel başkan arasında yapılan görüşmeyle ilgili tartışmaların bu kadar uzatılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylarının Zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden yayımlanmıştı.