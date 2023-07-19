CHP'nin sızdırılan toplantısının ardından Sarıgül'den dikkat çeken paylaşım!
Ekrem İmamoğlu ve CHP’li kurmayların sızdırılan toplantı videosunun ardından Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını da etiket olarak kullanan Sarıgül, "Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP kurmaylarının yaptığı toplantının sızdırılmasının yankıları sürerken, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarıgül, paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını etiket olarak kullanarak, şu ifadelere yer verdi:
"Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene."
Tutmayın yol verin gidene gidene— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) July 19, 2023
Cevap da vermem artık gücüme gidene. #kemalkılıçdaroğlu
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP kurmaylarının Zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden yayımlanmıştı.
Toplantıda CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın'ın yer aldığı görülmüştü.
İmamoğlu da, çevrimiçi toplantılarının sızdırılması hakkında "Gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Hatta bugün bile buna benzer toplantılarımız var" açıklamasında bulunmuştu.
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