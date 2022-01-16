CHP'de kurultaya 'erken seçim' ertelemesi

16 Ocak 2022 Pazar, 02:00

CHP PM, dün CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu’nun ekonomi ağırlıklı değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faizi düşürüyoruz” açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu; çiftçinin, esnafın, yurttaşın aldığı kredi faizlerinin düşmediğine dikkat çekerek, “Halkı faizi düşürdük diye kandırıyorlar” dedi. Daha önce “Eylül ayında erken seçim bekliyorum” açıklaması yapan Kılıçdaroğlu’nun “benzer bir değerlendirmeyi PM toplantısında da yaptığı” kaydedildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun partinin oy oranlarına ilişkin “Oylarımızda düzgün yükselişler var. 3-4 aya kadar birinci parti olacağımızı umuyorum” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

KURULTAYA 1 YIL ERTELEME

Toplantıda CHP’nin bu yıl temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay’ın ertelenmesi de gündeme geldi. “Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kurultayın 1 yıl ertelenmesine yönelik alınan kararın PM üyelerine de bildirildiği” belirtildi. Böylece kurultayın Temmuz 2023’te yapılacağı partinin en üst karar organında onaylanmış oldu. CHP, normal şartlarda Haziran 2023’te yapılacak olan seçimlere mevcut yönetimiyle gidecek.

‘BİR MODELLERİ YOK‘

Edinilen bilgie göre, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da PM üyelerine bir sunum yaptı. Öztrak, sunumunda 20 Aralık gecesi dövizde yaşanan düşüşle küçük yatırımcıların uğradığı zararı dakika dakika anlattı. Öztrak’ın sunumuna göre, “20 Aralık ve 21 Aralık’ta döviz kuru Merkez Bankası’nın (MB) arka kapısından satılan dolarlarla düşürüldü. MB iki günde 6 milyar dolardan fazla rezerv sattı.” Sunumda ayrıca, “Kur korumalı mevduat nedeniyle Hazine’nin ve milletin sırtına milyarlarca lira yük binebilir” uyarısı da yer aldı. Toplantıda, “Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında arasındaki makasın 44 puana çıkarak yeni bir rekor kırması, üretici fiyatlarındaki artışın henüz tüketici fiyatlarına tam olarak yansımadığını, enflasyonda turbun büyüğünün heybede olduğunu gösteriyor” değerlendirmesi yapıldı. “İktidarın elinde uygulayacak bir model yok” tespitinin değerlendirildiği toplantıda, “erken seçim milletin hayrınadır” yorumunun yapıldığı öğrenildi.