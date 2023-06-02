CHP'de seçim istifası... Kayseri İl Başkanı görevinden ayrıldı!
CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının ardından görevinden istifa ettiği açıkladı. Demir, Ocak ayında göreve gelmişti.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının yankıları sürerken, CHP'den bir istifa haberi geldi.
CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçimi kaybetmesinin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Öte yandan 14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde CHP Kayseri'de yüzde 17,2 oy alarak Meclis'e 2 vekil gönderdi.
OCAK AYINDA GÖREVE GELMİŞTİ!
Eski CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, geçen ocak ayında milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmişti. Özer'in yerine de Adil Demir gelmişti.
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