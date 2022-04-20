CHP’den 23 Nisan çağrısı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un imzasıyla tüm CHP’li belediye başkanlarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin yazı gönderildi. Yazıda; bayramın coşkuyla kutlanacağını belirten Torun, yurttaşları belediyenin düzenleyeceği bayram etkinliklerine davet etti.

Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıllarda bayramın buruk geçtiğini ifade eden Torun, kısıtlamaların kaldırılması ve koronavirüs salgının hafiflemesiyle birlikte bu yıl kutlamaların önünde engel bulunmadığını söyledi.

Torun’un 23 Nisan’a ilişkin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TBMM’NİN AÇILIŞININ 102’NCİ YIL DÖNÜMÜNDEKİ KUTLAMALARIN ÖNÜNDE ENGEL BULUNMUYOR"

Milli bayramlarımız, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, ülkemizin bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlaşma mücadelesini yeniden hatırladığımız özel günlerdir. 23 Nisan 1920 tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, ulusal egemenliğin hâkim kılındığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihtir. Yine milli bayramlarımız, bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi ve değerlerini gelecek nesillere aktarmaya da vesile olan günlerdir. 2020 ve 2021 yıllarında, Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarımız maalesef buruk geçmiştir. Ancak bu yıl Covid-19 şartlarının hafiflemesi, kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte TBMM’nin açılışının 102’nci yıl dönümündeki kutlamaların önünde engel bulunmamaktadır.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BELEDİYELERİMİZİN PROGRAMLARINA KATILMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ülkemizin dört bir yanındaki 248 belediyemizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tarihi önemine uygun olarak, vatandaşlarımızın katılımıyla kutlanması için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenecektir. Bu özel gün, halkımızla ve özellikle çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutlanacaktır. CHP olarak tüm vatandaşlarımızı belediyelerimizin düzenleyeceği programlara katılmaya davet ediyoruz.”