CHP’den ‘6’lı masa’ açıklaması

28 Nisan 2022 Perşembe, 19:12

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altay, TBMM’nin Ramazan Bayramı nedeniyle 10 Mayıs Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdiği hatırlatarak, “Tabii büyük beklenti vardı. ‘Emekli ikramiyesi artacak’ diye beklenti içine giren emeklilerimizin umudu askıda kaldı. ‘Asgari ücret güncellensin’ umudu askıda kaldı. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ekonomik iyileştirmesi askıda kaldı. Bayramdan önce bunlar halledilmeliydi” dedi.

“SEN ORADAN KALK”

Altay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, 2022 yılının 2’nci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya değinerek, “Bugün beyefendi 2022 Nisan’ında, 2022 enflasyon tahminini yıllık yüzde 42,8’e revize etti. Dünyada enflasyon tahmini 3 ayda 20 puan, yani yüzde 85 oranında değişen başka bir Merkez Bankası yok. Merkez Bankası Başkanı’na bir tavsiyede bulunalım; bence sen oradan kalk; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne git, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde staj yap” diye konuştu.

“6’LI MASADA SORUN YOK”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altay, DEVA Partisinin seçim kararı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: