CHP’den akaryakıt zamlarına tepki: ‘Petrolün fiyatı yüzde 12 düştü, benzin yüzde 21 oranında zamlandı’

Yayınlanma: 11.06.2023 - 16:35

Güncelleme: 11.06.2023 - 16:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarını belirleyen Brent petrol fiyatı 14 Mayıs’tan bu yana yüzde 12 oranında düşerken Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının yüzde 21 oranında arttığına dikkat çekti.

İktidarın seçimlerin ardından her alanda zam furyasını başlattığını belirten Akın, enerji zamlarının vatandaşa hem doğrudan hem de üretim maliyetlerini artırdığı için dolaylı olarak toplam iki kere yansıdığını vurguladı.

Ahmet Akın, “Seçim öncesi ‘Gabar’da petrol bulduk, en uygun şartlarda vatandaşa vereceğiz’ diye müjde veren iktidarın ilk icraatı, Türkiye Yüzyılı’nı değil, zam furyasını başlatmak oldu. 14 Mayıs’tan bu yana benzin 4 lira 18 kuruş, motorin 3 lira 59 kuruş zamlandı. Gabar müjdesi, akaryakıtta zam yağmuruna döndü” değerlendirmesini yaptı.

“SEÇİM ÖNCESİ UCUZ AKARYAKIT SÖZÜ VERDİLER”

Akın, seçim döneminde Gabar’da kaliteli petrol bulunduğu ve vatandaşa bu petrolün uygun şartlarda verileceği vaadinde bulunduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi ‘Gabar'daki petrolü vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz’ diye müjde vererek vatandaşta ucuz akaryakıt beklentisi yarattı. Seçimden sonra, 14 Mayıs’tan bu yana akaryakıtta zam üstüne zam yapıldı. Akaryakıt zamları A’dan Z’ye bütün ürünlerde de zammı tetikleyecek.”

“AKARYAKIT, 3 HAFTADA YÜZDE 21 ORANINDA ZAMLANDI”

Akaryakıt fiyatlarını belirleyen BRENT petrolün fiyatı düşerken Türk lirasındaki değer kaybının akaryakıtta zam yağmuruna dönüştüğünü vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

“Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirleyen BRENT petrolün fiyatı, seçimin yapıldığı 14 Mayıs’ta 85 dolarken bugün 75 dolar seviyesine kadar geriledi. Başka bir deyişle bu süreçte BRENT petrolün fiyatı yüzde 12 oranında düştü. Ancak 14 Mayıs’ta 19 lira 81 kuruş olan benzinin litre fiyatı, 4 lira 18 kuruş artarak 23 lira 99 kuruşa yükseldi. Benzer bir şekilde, 14 Mayıs’ta 18 lira 58 kuruş olan motorin litre fiyatı ise 3 lira 59 kuruş artarak 22 lira 17 kuruşa yükseldi. Motorin yüzde 19,3, benzin yüzde 21 oranında zamlandı. Zamların temel nedeni, Türk lirasının döviz karşısında yaşadığı olağanüstü değer kaybı. Yerli ve milli paramız değer kaybettikçe akaryakıt başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeye maalesef zam gelmeye devam edecek.”



