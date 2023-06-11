Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet

İstanbul Eyüpsultan’da bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı kasiyere pompalı tüfek doğrultan şahıs, ortalığı birbirine kattı. Markette bulunan bir polis memuru, zanlıyı etkisiz hale getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 11.06.2023 - 15:00
Abone Ol google-news

İstanbul'da önceki akşam saatlerinden Eyüpsultan Alibeyköy’de bulunan akaryakıt istasyonunun marketinde kasiyerle tartışan şahıs, akşam saatlerinde pompalı tüfekle geri geldi.

Pompalı tüfekle markete dalan zanlı, kasiyerin yanına gitti.

Ortalığı birbirine katan zanlı, markette tesadüfen bulunan bir polis memurunca engellendi.

Saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.


eyüpsultan akaryakıt istasyonu pompalı tüfek silahlı saldırı

İlgili Haberler

Gebze'de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1'i ağır 5 yaralı

Gebze'de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobilde pompalı tüfekle vurulmuş bulundu

Otomobilde pompalı tüfekle vurulmuş bulundu
Asker eğlencesinde pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı

Asker eğlencesinde pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler