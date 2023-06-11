Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet

Yayınlanma: 11.06.2023 - 15:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 15:29

İstanbul'da önceki akşam saatlerinden Eyüpsultan Alibeyköy’de bulunan akaryakıt istasyonunun marketinde kasiyerle tartışan şahıs, akşam saatlerinde pompalı tüfekle geri geldi.

Pompalı tüfekle markete dalan zanlı, kasiyerin yanına gitti.

Ortalığı birbirine katan zanlı, markette tesadüfen bulunan bir polis memurunca engellendi.

Saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.