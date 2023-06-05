CHP’den Bakan Şimşek’e cevap: ‘Türkiye’de enflasyonu şimşek çarptı’

Yayınlanma: 05.06.2023 - 18:16

Güncelleme: 05.06.2023 - 18:16

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imasıyla yayımlanan karara göre yeni kabinedeki 17 bakanın atmaları yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, ekonomideki yol haritasına yönelik ilk mesajlarını verdi, Şimşek’e CHP’den cevap gecikmedi.

Cumhuriyet TV’ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili ve Ekonomi Masası Üyesi Özgür Karabat, ‘Türkiye’yi enflasyon komasına sokacaklar’ dedi.

“ŞİMŞEK, EKONOMİNİN AKIL DIŞI BİR ZEMİNDE OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ”

"Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır’ diyen Şimşek’in sözlerini değerlendiren Karabat, “Bu tam anlamıyla bir itiraftır. Aslında önceki dönemin irrasyonel bir zeminde, dolayısıyla akıl dışı bir zeminde olduğunu da itiraf etmiş oldu ama kendisinin önerdiği şeyi tartışmakta da fayda var. AKP hiçbir ekonomi kitabında yazmayan, hiçbir ekonomi modeliyle bağdaşmayan, kendine göre bir safsata diyebileceğimiz ekonomi politikasını uygulamaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE ENFLASYONU ŞİMŞEK ÇARPTI”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı için açıkladığı yüzde 0.04’lük enflasyon artışına ilişkin konuşan Karabat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sermayenin belli ellerde toplanıyor olması, Türkiye ekonomisindeki en büyük engellerden biri. Türkiye’de bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Nüfusun yarısından daha azı yüzde 40’ı, Türkiye’deki gelirin yüzde 70’ini alıyor ve en yoksul olan kesim ise sadece yüzde 6’yı alıyor. Bütün bunlar dururken insanların yoksullaştığını gösteren veriler TÜİK’te. Bugün bir enflasyon rakamı açıklandı, ben onu ‘Türkiye’de enflasyonu şimşek çarptı’ diye değerlendiriyorum, yüzde 1’in de altında açıkladılar. Doğru tahlil yapamazsanız doğru reçete yazamazsınız. Mehmet Şimşek, irrasyonel politikalardan vazgeçtik diyorsanız bu irrasyonel enflasyon rakamlarını niçin veri kabul ediyorsunuz? Türkiye’yi enflasyon komasına sokacaklar ama haberleri yok.”

“TÜİK, TAYYİP’İ ÜZMEYEN İSTATİSTİK KURUMU’DUR”

İlerleyen günlerde Türkiye’yi bekleyen krizlere ilişkin uyarılarda bulunan Karabat, “Bu sistemin irrasyonelliğini sağlayan en büyük kurum pinokyo TÜİK’tir. Onun adı: Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu ama vatandaşı üzüyor. Mehmet Şimşek’in tedbir alması gerekiyor ama almıyor. Önümüzdeki dönemlerde göreceğiz akaryakıt başta olmak üzere yeni zamlar devam edecek. Aktarılan kaynaklar devlete gidecek, bütün bunların hepsini yoksullardan orta sınıflardan aktarılacak. Türkiye de fakirleşmeye ve para piyasalarında daralmaya devam edecek” dedi.

“DEVLETİN KURUMLARININ BAĞIMSIZ OLMASI GEREKİYOR”

Karabat, kurumların bağımsızlığına dikkat çekerek, “Doğru tespitte bulunmak için devletin kurumlarının bağımsız olması gerekiyor. Merkez Bankası’nın, TÜİK’in, YSK’nin de bağımsız olduğu bir rejimi sağlamamız gerekiyor. AKP ‘her şey akıldışıdır’ diyor ama bir özeleştiri yapmıyor. Akıl dışı demekle olmuyor, akıl dışılığı ortadan kaldırmak, ona karşı direnmek ve yok etmekle oluyor ama Mehmet Şimşek’in ilk günkü tavrı dağ fare doğurdu dedirtecek cinsten” açıklamasında bulundu.