CHP'den Fahrettin Koca'ya çok sert maske tepkisi
CHP Milletvekili Murat Emir, maske zorunluluğunun kaldırılmasına tepki gösterdi. Emir, “Maskeleri çıkartmanın bedelini Bakanlık ödemiyor ama vatandaşlar canı ile ödüyor” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
Koca'nın madde madde açıkladığı yeni kararlara göre, açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı, okullarda karantina uygulanması sona erdi. Öte yandan, yeni kararlara göre, belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
Koca, yaptığı açıklamada; "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak şart değil” dedi.
CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Koca’nın maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Emir, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
- Fahrettin Koca’nın vereceği müjde bu kadar olur! Sağlık çalışanları emeğinin hakkını beklerken gele gele maske serbestisi geldi. Sen bütçeden ne veriyorsun onu söyle! Maskeleri çıkartmanın bedelini Bakanlık ödemiyor ama vatandaşlar canı ile ödüyor.
Bakan @drfahrettinkoca nın vereceği müjde bu kadar olur!— Murat Emir (@muratemirchp) March 2, 2022
Sağlık çalışanları emeğinin hakkını beklerken gele gele maske serbestisi geldi. Sen bütçeden ne veriyorsun onu söyle!
Maskeleri çıkartmanın bedelini Bakanlık ödemiyor ama vatandaşlar canı ile ödüyor.
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