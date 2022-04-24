CHP’den HDP’li Paylan’a ‘soykırım’ tepkisi: Herkes kendi işine baksın
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ‘Ermeni soykırımı’nın tanınmasına ilişkin kanun teklifi sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’a isim vermeden çıkışarak “Herkes kendi işine baksın” dedi.
CHP'li Faik Öztrak, “Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir” dedi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın söz konusu teklifi birçok partiden tepki toplamıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teklifi ‘hadsizlik’ olarak nitelerken “Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır” demişti.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise ‘konuyu hukuki olarak takip edeceklerini’ söylemişti.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, teklifi işleme koymayarak iade etmişti.
"SİYASETÇİNİN GÖREVİ DEĞİL"
CHP Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da, Paylan'ın teklifine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Öztrak'ın herhangi bir isim anmaksızın yaptığı paylaşım şöyle:
- Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır.
Herkes kendi işine baksın.— Faik Öztrak (@faikoztrak) April 24, 2022
Tarihçi kendi işini,
Siyasetçi kendi işini yapsın.
Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir.
Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir.
Gönül yıkan değil,
Gönül yapan olmaktır.
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