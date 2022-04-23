Meclis Başkanı Şentop, HDP’li Paylan’ın ‘soykırım tanınsın’ teklifini iade etti

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın “Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını” içeren yasa teklifini, “İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu” gerekçesiyle iade etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 22:14
Meclis Başkanı Şentop, HDP’li Paylan’ın ‘soykırım tanınsın’ teklifini iade etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması" kanun teklifini iade etti.

HDP’li Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı konun teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sunmuştu.

Teklifle ilgili açıklamasında Paylan, “Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir” ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kanun teklifini Meclis İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle bugün iade etti.

Şentop’un, 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.


Mustafa Şentop TBMM TBMM Başkanlığı

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