CHP’den ‘intihar’ tepkisi: ‘16 yaşındaki çocuk...’

16 Ocak 2022 Pazar, 23:41

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından, babası FETÖ’den tutuklu biri çocuk biri genç iki kişinin yaşamına son vermleri hakkında paylaşımda bulundu.

"SARAY İKTİDARI BU İNTİHARLARIN SORUMLUSUDUR!"

16 yaşındaki B. O.'nun yaşamına son vermesine değinen Başarır, Odabaşı'nı babasının KHK'lı olduğunu ve cezaevinde bulunduğunu belirtti.

Başarır'ın paylaştığı diğer isim ise, biriken borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen kahvehane işletmecisi 28 yaşındaki Özgür Pehlivan oldu. Başarır, paylaşımında "Borcu nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 28 yaşındaki esnaf Özgür Pehlivan intihar etti" notunu düştü.

Başarır, paylaşımının sonunda ise "Vatandaşın feryadını görmezden gelen saray iktidarı bu intiharların sorumlusudur!" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Başarır'ın ardından bir paylaşımda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Özel, yaptığı paylaşımda "16 yaşındaki evladımız B. O.'nun intiharından büyük üzüntü duydum. Geleceğe dair umutları, hayalleri yok olan evlatlarımızı yaşatmak, onlara iyi bir gelecek sunmak hepimizin görevi. Bu acı haberin son olmasını, bir daha böyle acılar işitmemeyi umut ediyorum" dedi.