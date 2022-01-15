Pandemide borçlanan bir esnaf daha yaşamına son verdi!

15 Ocak 2022 Cumartesi, 20:41

Biriken borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen kahvehane işletmecisi 28 yaşındaki Özgür Pehlivan yaşamına son verdi. Pehlivan’ın cenaze namazı Seylap (Aytaç) Caddesi üzerinde bulunan Sarısu Kurşunlu Cami’nden kaldırıldı.

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, yaptığı açıklamada, elim bir haber duyduklarını söyleyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

“BUNALIMA DÜŞMÜŞ”

Üyeleri Özgür Pehlivan’ın babadan kalma bir kahvesi olduğunu aktaran Çoban, şunları söyledi:

Babası uzun yıllar kahvecilik yaptı. Ondan sonra kendi devraldı. Sakarya Caddesi Sıhhiye Kavşağında Sıhhiye kahvesi vardı. Eskişehir’in en köklü, en güzel kahvelerinden biriydi. Bu pandemi döneminde her kahveci, her esnafın olduğu gibi o da sıkıntılara düştü. Bankalardan, esnaf kredi kooperatifinden türlü yerlerden kredi almış. Bu krediyi çeviremediği için de duyumlarımıza göre bunalıma düşerek kendi canına kıymış. Bu konuda çok üzüldük. Tabi ki zamanında geldi odamıza, biz de yardımcı olduk. Bankalardan kredi almasını sağladık. Ama borcu borçla ödediği için faiz batağına düştü. Bunu çeviremediği için aile hayatına da mal oldu. Üzüldük.

“GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ YARALARIMIZ ÇOK DERİN”

Kahvehanelerin açıldığını ancak pandemide 18 ay kapalı kaldığı için halkın kahveden soğuduğunu dile getiren Çoban, hükümetten taleplerini şöyle sıraladı:

Piyasada ekonominin de inişli çıkışlı olunca insanlar tedirgin, kahveye geçmiyor. Salgınla, vakalar Eskişehir’de tavan yaptı. Kahveler de işimiz yok. Şu an da para kazanamıyoruz. Hem geçim derdindeyiz hem de geçmişe dönük borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Bu yüzden geçmiş dönemdeki yaralarımız çok derin. Şu an da kazancımız karnımızı doyurmuyor, yaralarımızı kapatamıyoruz. Borcu borçla kapatıp ayakta durmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar hükümetimizden bizi tatmin etmeyen yardımlar oldu. Bizim beklentilerimiz faizli borçlarımızın silinmesi. Bağkur- sigorta gibi kapalı günlerdeki borçlarımızın silinmesi. Esnaf Kredi Kooperatiflerinden aldığımız borçların silinmesi. Ve acilen de hibe destek kredisi bekliyoruz hükümetimizden.

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Özgür Pehlivan'ın ekonomik kriz ve borçları yüzünden yaşamına son vermesine tepki gösterdi.

İktidara seslenen Ağbaba, "Özgür Pehlivan, Eskişehir'de kahvehane esnafıydı. Salgında devlet desteği olmadığı için bankalara ve kooperatife borçlandı, ödeyemedi. Ve 28 yaşında hayatının baharında intihar etti, canına kıydı. Bu ölümün sorumlusu esnafı açlığa terk edenlerdir" ifadelerine yer verdi.