CHP'den 'kriz yönetilemedi' tepkisi: Teğmenlere sahip çıkan bir general daha istifa etti!

Teğmenlerin ihracına karşı oy kullanan Korgeneral Tevfik Algan'ın istifasının ardından bir istifa daha Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Tecrübeli iki generalimiz maalesef TSK’dan ayrılmak durumunda kalmıştır" açıklamasını yaptı.

CHP'den 'kriz yönetilemedi' tepkisi: Teğmenlere sahip çıkan bir general daha istifa etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 18:57

Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni sonrasında kılıç çatıp ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan ve ‘subay yemini’ eden 5 teğmen ile 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmişti.

Teğmenlerin ihraç edilmesine karşı oy kullanarak şerh koyan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın da emeklilik dilekçesini verdiği öğrenilmişti.

BİR İSTİFA DAHA GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, söz konusu teğmenlerin ihracına karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu da emekliliğini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Tutucu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ayrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tuğgeneral Hakan Tutucu. Yıllardır yapılan rutin bir seremoni, Atatürk düşmanlığı merkezine oturtulan algı faaliyetleri ile krize evirilmiş, kriz yönetilememiştir. 30 Ağustos 2024’den bugüne kadar her biri Atatürk ve TSK sevdalısı; mesleklerinin başındaki beş teğmenimiz, ömürleri vatan savunmasında geçmiş üç kahraman subayımız, tecrübeli iki generalimiz maalesef TSK’dan ayrılmak durumunda kalmıştır. Tören sonrası yapılan subaylık yemini merasimi mi, bu tasfiyeler mi devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına ağır zarar vermiştir? Son 23 yıldır bu memlekette; yaşamlar da kariyerler de maalesef hep yarıda kalıyor."


Etiketler: #Teğmen #TSK #korgeneral

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