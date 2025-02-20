MSB kaynakları Korgeneral'in istifasını doğruladı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:06

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:04

Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni sonrasında kılıç çatıp ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan ve ‘subay yemini’ eden 5 teğmen ile 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmişti.

Teğmenlerin ihraç edilmesine karşı oy kullanarak şerh koyan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi.

İddiya göre Algan, geçici görevinin 3. Ordu Komutanlığı emrine verilmesi sebebiyle emekliliğini istedi. Cumhuriyet'in konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) kaynakları, Korgeneral Algan'ın emekliliğini doğruladı. Kaynaklar, "TSK’da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı" ifadelerini kullandı.