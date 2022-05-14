CHP'den 'Mersin deklarasyonu': Kaftancıoğlu kararı kabul edilemez

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 22:55

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ev sahipliğinde, Geleneksel hale getirilen Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 9'uncusu gerçekleştirildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da katıldığı buluşmanın ardından basın açıklaması yapılarak ortak deklarasyon yayımlandı.

KAFTANCIOĞLU KARARI

Deklarasyonu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer okudu.

Buluşmada, ülkedeki ekonomik zorlukların yanı sıra siyaset ve hukuk alanında yaşanan güncel gelişmeleri de değerlendirdiklerini vurgulayan Seçer, şöyle konuştu:

“Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma, talep edilen siyaset yasağı ve yürütülen davadaki cezalandırma istemini hukuki açıdan endişe verici buluyoruz. Aynı şekilde CHP İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yönelik siyaset yasağını da içeren Yargıtay kararını kabul edilemez görüyoruz.

Tüm bu açılan soruşturmalar, davalar ve verilen kararların hukuki değil, yıldırma amacı taşıyan siyasi kararlar olduğu son derece açıktır. Aradan geçen üç yıla rağmen yerel seçim sonuçlarını hâlâ kabullenmediği açık olan bu anti-demokratik anlayışın ve çifte standartlı sistematik uygulamalarının farkındayız, bunu kararlılıkla reddediyoruz.

Hukuk dışı kararlar, siyasi saldırılar ve linç kampanyaları demokrasiye ve adalete olan inancımızdan bizleri asla vazgeçiremeyeceği gibi vatandaşımıza olan hizmet azmimiz ile birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmektedir.”

“Bizler, seçimlerden itibaren her daim birbirine destek olan 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; demokrasiye, evrensel hukuka ve adalete aykırı olan bu siyasi sürecin sıkı takipçisi olacağımızı ve kararlılıkla mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu gelişmelerle birlikte üç yılı aşan görev süremiz boyunca ülkemiz ekonomisindeki ağır tablonun vatandaşlarımıza yansımaları ve belediyelerimize olan maliyetleri her geçen gün artmaktadır.

İmkansızlıklara ve ekonomik zorluklara rağmen büyükşehir belediyelerimiz, sosyal belediyecilikten, yatırım ve hizmetlerinden taviz vermeden hemşehrilerimizin yanında olmaya devam etmektedir. Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yapılan ve yapılabilecek tarife değişikliklerinin sorumlusu yerel yönetimler değil, merkezi yönetimdir.

Hükümet yetkililerinin, belediyelerin kur kaynaklı zararlarına ve artan gider kalemlerine karşı, gelirlerinin de aynı ölçüde artırılacağı çalışmalar yapması gerekmektedir. Hükümetin, Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana uyguladığı politikalar sonucunda sığınmacılar meselesinin geldiği boyutu endişe ile izliyoruz.”

“SIĞINMACI AÇIKLAMASI