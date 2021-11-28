CHP'den Mersin tepkisi: Aynı kantara çıkmak istemiyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda miting izni verilmemesine ilişkin “4 Aralık’ta mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek" dedi. Alan tartışması sürerken CHP’nin, “Cumhuriyet Meydanı’nda ısrar etmeyeceği” öğrenildi. Parti kurmayları, “Erdoğan iki ay önce o meydanı dolduramadı. Kılıçdaroğlu’nun doldurmasından korkuyor. Asıl gerekçe bu” dedi.
Mersin mitingine ilişkin meydan tartışmasında CHP’nin, “mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması için ısrar etmeyeceği” öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan parti kurmayları, “Valiliğin, CHP’nin Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapmasına izin vermemesinin asıl gerekçesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Eylül’de aynı meydanda yaptığı miting olduğunu” kaydetti.
“Erdoğan’ın yaklaşık iki ay önce düzenlediği mitinge” dikkat çeken kurmaylar, “Erdoğan, çevre kentlerden insan taşınmasına, meydanın etrafına bariyerler ve TIR’lar dizilerek daraltılmasına karşın oradaki alanı dolduramamıştı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nun o meydanı doldurmasından korkuyor. Yani Kemal Bey’le aynı kantara çıkmak istemiyor. Görece daha küçük bir alan verip kendi lehlerine algı oluşturma peşindeler.
Oysa CHP’nin Cumhuriyet Meydanı’nı istemesi tam bir meydan okumaydı. Siyasi partiler, kış aylarında yapılan mitinglerde dar alanları tercih eder. CHP kendine güvendiği için bu riski aldı ama Erdoğan resti göremedi. Diğer taraftan iktidar partisinin genel başkanına serbest olan bir alanın, ana muhalefet partisi liderine kapatılmasını kimse mantıklı bir gerekçe ile açıklayamaz. CHP, 4 Aralık’ta Mersin’de mitingini yapacak, hangi meydan olursa olsun oranın nasıl dolduğunu herkes görecek” değerlendirmesinde bulundu.
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