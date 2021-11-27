Son dakika | CHP'den Soylu'ya çok sert Mersin mitingi yanıtı: Yalan söylemeye de utanmıyor!

27 Kasım 2021 Cumartesi, 19:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin Meydanı'nda yapmayı planladığı mitingle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için, "Siyaset kurnazlıkla değil asaletle yürür" dedi.

Soylu yaptığı paylaşımda Mersin Meydanı'ın 2014'ten beri siyasi partilere miting alanı olarak verilmediğini söyleyerek, "Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası siyasi ahlakla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

"YALAN SÖYLEMEYE DE UTANMIYOR!"

Bunun ardından CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Erkek, "Partili Cumhurbaşkanının siyasi ahlaktan yoksun kurnaz Bakanına bakın... Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda 2021 Eylül'ünde miting yapanın AK Parti Genel Başkanı olduğunu unutmuş! Yalan söylemeye de utanmıyor!" ifadelerine yer verdi.

Partili Cumhurbaşkanının siyasi ahlaktan yoksun kurnaz Bakanına bakın...

Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda 2021 Eylül'ünde miting yapanın AK Parti Genel Başkanı olduğunu unutmuş! Yalan söylemeye de utanmıyor! https://t.co/5bLjYc0tfP — Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) November 27, 2021

CHP’Lİ SALICI: ASALETTEN BAHSEDENE BAK!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Süleyman Soylu’nun tweetine yanıt verdi. “Asaletten bahsedene bak!” diyen Salıcı, Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin Meydanı’nda miting yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi partileri temsil eden genel başkanlarıdır. Sayın Erdoğan da Genel Başkan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da... Erdoğan’a 17 Eylül’de açılan meydan, Sayın Kılıçdaroğlu’na neden yasaklanıyor?”

Sıkıntınızı biliyoruz, anlıyoruz!

17 Eylül'de, saat 17.00'de, küçültmenize rağmen dolduramadığınız Cumhuriyet Meydanı'nı Kemal Kılıçdaroğlu hınca hınç dolduracak korkusu bu…#GeliyorGelmekteOlan https://t.co/hhmBcMQlve — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) November 27, 2021

Mersin Valisi’nin burada miting yapılmasının yasak olduğu yönündeki açıklamalarına CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan da görecek vali de görecek. Mitingimizi yapacağız" mesajını vermişti.