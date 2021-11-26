Valilikten CHP’nin Mersin mitingine engel

26 Kasım 2021 Cuma, 16:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Haydi meydana” diyerek 4 Aralık’ta yapmak istediği mitinge valilikten ret kararı geldi.

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, mitingin eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yapılacağını açıkladı.

Halk TV'nin aktardığına göre, Aktay, uzun süre valilikten geri dönüş olmadığını, bu sebepten ikinci kez miting için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öğrendiklerini söyledi. Miting taleplerine ilişkin bir yerden talimat beklenir gibi bir görüntü olduğunu belirten Aktay, “Cumhuriyet Meydanı’nı Cumhuriyetin ve halkın partisine kapatmak gibi bir hadsizliğe tevessül edilmeyeceğini umuyorduk” dedi.