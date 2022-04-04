CHP’den müzik yasağı için ‘garantörlük’ çağrısı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Pandemi gerekçesiyle getirilen müzik yasağı 21 Haziran 2021’de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasağı, “Müzikle ilgili sınırlamayı 00.00’a çekiyoruz. Kusura bakmasınlar; gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözleriyle duyurdu. Geçen 3 Mart’ta iktidar, koronavirüs tedbirlerinin çoğunu kaldırdı ancak müzik yasağının devam ettiği açıklandı. Tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bütün bunları Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz” dedi. Soylu’nun sözlerinin üzerinden bir ay geçmesine karşın iktidardan konuya ilişkin adım gelmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Soylu’nun açıklamasını anımsatıp “Aradan bir ay geçti ancak üç bakan bir araya gelemedi. CHP olarak biz üç bakanı bir araya getirmeye talibiz. CHP garantörlüğünde bir araya gelin ve müzik yasağını kaldırın” çağrısı yaptı. Bu yasağın kültür-sanat hayatı kadar turizme de darbe vurduğunu vurgulayan İlgezdi, “Siz bu yasakla günlük kazanan insanları açlığa, yokluğa mahkûm ediyorsunuz. Pandemide müzisyenlere ciddi bir desteğiniz olmadı, bari yaralarına tuz dökmeyin” ifadesini kullandı.