CHP'den Pakdemirli'ye sert eleştiri: 'Bakan, tarımı bilmediği gibi matematiği de bilmiyormuş'

12 Aralık 2021 Pazar, 18:04

Bekir Başevirgen, yaptığı açıklamada, Bekir Pakdemirli’nin bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu’nda gösterdiği buğday, arpa ve mısırdaki maliyet ve taban fiyatları içeren tabloyu değerlendirdi.

Başevirgen, şöyle konuştu:

“Bizler, Bakanlığın açıkladığı alım fiyatlarının çiftçilerimizin maliyetinin altında olduğunu söylerken sayın Bakan, maliyetin üstünde fiyat verdiklerini ve zarar eden çiftçi olmadığını söylemişti. Sayın Bakan, bir kilo arpanın maliyetini 1,85 lira olarak hesaplamış. Ama açıkladığı alım fiyatı 1,75 liraydı. Hani maliyetin altında fiyat vermemişlerdi? Göstermiş olduğu tablo ile bizi doğruladı, kendisini yalanladı.”

"TARIMI BİLMEDİĞİ GİBİ MATEMATİĞİ DE BİLMİYORMUŞ"

Başevirgen, buğday için açıklanan kilogram fiyatının 2,25 lira olduğunu, ancak Bakan’ın gösterdiği tabloda bu miktarın 2,5 lira olarak belirtildiğini söyledi. Başevirgen, “Gösterilen fiyatların doğru olmadığı yetmiyormuş gibi basit toplama çıkarma işlemlerini de yapamamışlar. Tabloda Bakan, satış fiyatından maliyeti çıkarmış ve karı bulmuş. Aynı rakamları biz de birbirinden çıkardık ve Bakan’ın göstermiş olduğu rakamlara ulaşamadık. Örneğin buğday için 2,5 lira satış fiyatından 1,71 lira maliyeti çıkarıyor ve ‘1,46 lira çiftçinin karı var’ diyor. Biz çıkardığımızda sonuç 79 kuruş oluyor. Bakan, tarımı bilmediği gibi matematiği de bilmiyormuş” diye konuştu.